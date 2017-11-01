Для водителей: В Украине изменили максимальную скорость в населенных пунктах

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, которыми ограничил максимальную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Об этом говорится в постановлении КМУ от 10 ноября 2017 г. № 883, которое было опубликовано на "Правительственном портале".

Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.

Ранее максимальная скорость достигала 60 км/ч.

По информации СМИ, такое ограничение действует в большинстве стран Европы. При этом ученые доказали, что при ДТП на скорости 50 км/ч шансы выжить у пешехода гораздо выше, чем при скорости авто 60 км/час.

Уже в начале 2018 года заработает видеофиксация на украинских дорогах и водители опять начнут получать "письма счастья".

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