На склонах от Потемкинской лестницы до Тещиного моста, или Когда же мы прогуляемся по новому парку?

Пока все внимание одесситов в районе Приморского бульвара приковано в основном к Колоннаде и Воронцовскому дворцу, тема «очередной парк на склонах» не то чтобы позабылась, но как-то ушла на второй план. Между тем, там, на склонах под Приморским бульваром, продолжается строительство еще одного нового парка – Греческого.

Как это часто бывает, сроки его открытия «отодвинулись»: причиной тому стало нарушение баланса грунтовых масс, исследование которых выявило насущную необходимость укрепления склонов.

Таким образом, откроется Греческий парк для посетителей, скорее всего, только ко Дню города. Так что ждать придется около года. Более того, как стало известно, даже ко Дню города будет открыта только основная часть парка, а не весь он «целиком и полностью».

Что ж, склоны Одессы капризны и умеют преподносить не самые приятные сюрпризы. Прежде чем начать благоустройство парка были проведены инженерно-геологические изыскания, расчет устойчивости склона, обследование технического состояния подпорных стен. Согласно полученным заключениям, оползневые зоны в данном районе находятся в активной фазе, движение происходит безостановочно.

Греческий парк будет большим, его территория – от Потемкинской лестницы до Тещиного моста – более 34 000 кв.м.

На данный момент проводится обустройство дренажной системы для отвода подземных вод в общую ливнево-канализационную систему города, а также трудоемкие, длительные по времени и дорогостоящие работы по укреплению склона. Из запланированных по всему периметру парка 700 буронабивных свай на данный момент забурено около 350.

Одновременно ведутся работы по обустройству одной из лестниц, ведущей с Приморского бульвара к верхней террасе парка.

Как отметил председатель городского совета по дизайну скульптор Михаил Рева с целью комплексного подхода к проводимым на склонах работам на данный момент ведется сведение проектов по благоустройству Греческого парка и территории вокруг Воронцовской колоннады в единый проект. Более того, предполагается возродить в аутентичном виде и знаменитый одесский Рыбный ресторан – на месте оставшихся от него руин. Этот процесс специалисты называют «самым трудоемким и долгим».

Благоустройство парка предполагает обустройство нескольких прогулочных террас, музея под открытым небом, зон отдыха. Парк будет хорошо освещен и оборудован видеонаблюдением. На месте бывшего бассейна планируется разместить детскую площадку, вокруг нее места для отдыха на траве, а немного в стороне – огражденную площадку для выгула собак.

В парк можно будет попасть по двум широким лестницам, ведущим с Приморского бульвара и из Стамбульского парка через проход под Потемкинской лестницей. Для удобства мам с колясками и людей с инвалидностью с Приморского бульвара на верхнюю террасу также будет спускаться лифт.

Напомним, благоустройство Греческого парка проводится представителями Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий Украины, выразивших желание выступить меценатами проекта.