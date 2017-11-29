В Одессе планируют укрепить склоны в районе Польского спуска, центральной аллеи пляжа «Аркадия» и 13-й станции Большого Фонтана. Презентации

В Одессе планируется укрепить склон и стабилизировать оползневые процессы между Ланжероновским и Польским спусками. На данной территории между железобетонными лестницами, ведущими на Польский спуск с Ланжероновского спуска и улицы Дерибасовской, расположены подпорные стенки, построенные более 100 лет назад.

В ходе обследований и изысканий было установлено, что техническое состояние данных сооружений является неудовлетворительным. По заказу управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета будут выполнены мероприятия по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов с водопонижением грунтовых вод и организацией поверхностного стока. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию территории.

Кроме того, планируется проведение работ по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов в районе центральной аллеи пляжа «Аркадия», со стороны Гагаринского плато и в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Работы выполняются за внебюджетные средства.

Вся история нашего города связана с побережьем. А побережье — это обвалы, порою довольно внушительные по своим масштабам. В Одесском краеведческом музее даже как-то проводилась соответствующая выставка, посвященная двухсотлетней истории одесских оползней.

Проблема для нашего города старая, понятно, что без системного подхода к берегоукреплению решить не удастся.

Генпланом, утверждённым в 2015-м году, официально признано, что вся прибрежная территория находится в оползнеопасном состоянии и требует проведения срочных берегозащитных работ. Такие работы в Одессе проводятся буквально в единичных случаях. Наиболее яркий пример это 8-я станция Большого Фонтана.

Городской голова Геннадий Трухановв в одном из своих выступлений назвал берегоукрепительные работы 8-я станция Большого Фонтана реальным примером комплексного подхода, который должен послужить примером для проведения берегоукрепительных работ на всем одесском побережьи.

Отметим, что, начиная с 2000-го года, Международный гуманитарный университет взялся за благоустройство этой территории, и начал серьезно укреплять склоны.

Пятнадцать лет назад, по инициативе нашего Президента, Сергея Кивалова студенты и преподаватели вышли на эти склоны, с тех пор, стало уже доброй традицией поддерживать здесь порядок. Здесь были проведены масштабные берегоукрепительные работы, оборудованы зоны отдыха. Обустройство склонов требует продуманного научного подхода и та часть, которую обустроил МГУ, может служить примером того, как это нужно делать. Ранее здесь была свалка, вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, установлены скамейки, проведена современная система освещения. Построены три спуска к морю, включая пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, построена бесплатная стоянка для автомобилей. Более того, на склонах было высажено более 20-ти тысяч деревьев и кустарников, засеян газон и оборудована автономная система полива зеленых насаждений. Международный гуманитарный университет тратит более двух миллионов гривен в год на содержание в надлежащем виде набережной и парковой зоны на 8-й станции Фонтана,

— подчеркнул Анатолий Крыжановский, ректор Международного гуманитарного университета.

Таким образом, на месте когда-то заброшенных склонов и каменистого берега образовалась прекрасная набережная с уютным пляжем и современным спортивным комплексом поблизости. Уже прошло несколько лет с момента открытия новой набережной на 8-й станции Большого Фонтана и стоит отметить тот факт, что благодаря сознательности одесситов, постоянному поддержанию территории и материальной базы в чистоте и порядке, а также систематическому строительству новых спортивных объектов, Одесса может гордиться набережной показательного, европейского уровня чистоты, красоты и комфорта.

Искренне надеемся, что в скором времени такому удачному примеру последуют во всем городе и комплексная общегородская программа по берегоукреплению будет запущена.