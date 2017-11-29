Новый голодомор: С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных украинцев увеличили аж на 78 гривен — до 1 762 грн.

Украинские властьпредержащие считают, что можно прожить на 1762 грн. в месяц. Это следует из текста закона «О государственном бюджете на 2017 год».

Месячный прожиточный минимум на одного человека увеличили на 76 гривен (стало 1700), для детей до 6 лет он составляет — на 66 гривен (стало 1492), для детей от 6 до 18 лет — на 83 гривны (стало 1860).

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум увеличили на 78 грн., теперь он составляет 1762 гривны. Для лиц, утративших трудоспособность, — на 61 грн. (теперь составляет 1 373 грн.)

Кроме того, с декабря произведён пересчёт соцпомощи, размер которой зависит от данного минимума.