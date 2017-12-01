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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Жителям Шкодовой горы надоело мерзнуть у себя в квартирах, и они вышли погреться на дорогу

Категория: Первая полоса / Новости


Жителям Шкодовой горы надоело мерзнуть у себя в квартирах, и они вышли погреться на дорогу

Десятки жителей домов, расположенных на Шкодовой горе перекрыли движение по дороге, ведущей к Одесскому НПЗ.

Таким образом, они протестуют против того, что в их дома до сих пор не подано тепло.

По словам протестующих, температура в их квартирах уже ниже десяти градусов. В результате их дома разрушаются, а дети постоянно болеют.

Напомним, что причиной отсутствия теплоподачи в эти дома, где проживают более ста шестидесяти семей, является не неполадки в сетях, а то, что котельная, подающая им тепло, находится на территории неработающего и находящегося в ведении Фонда госимущества НПЗ. И теперь на то, чтобы ее запустить, необходимо решение на правительственном уровне.

Со своей стороны городские власти неоднократно заявляли, что сама котельная полностью готова к работе.



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