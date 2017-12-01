Игорь Коваль: Одесские вузы лишились 60% бюджетных средств

Объёмы государственного финансирования обучения студентов в вузах Одессы за последние три года сократились более чем вдвое.

Об этом заявил ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль.

«Благодаря той формуле, которая сейчас принята по инициативе министерства образования, так называемый "широкий конкурс", резко упало количество бюджетных студентов. Это касается не только нашего вуза, это касается всех университетов, особенно Одесского региона, — рассказал ректор ОНУ. — Достаточно сказать, что за последние 3-4 года у нас в целом по Одессе на 60% упало количество студентов–бюджетников».

По словам ректора ОНУ, если существующая тенденция сохранится, то университету придётся пойти на сокращение сотрудников.