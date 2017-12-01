В Одессе, в районе улиц Польской и Леха Качиньского, появился первый городской парклет. Понятие для нас довольно новое, однако, как считают инициаторы его установки, — члены общественной организации «Фонд развития Одессы» и общественной платформы «Мой город», — парклеты городу необходимы, причем много, само время диктует их появление. Парклет (англ. Parklet) — это небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в его деловых районах, и являющаяся продолжением тротуара. «От жителей города — жителям города» — так гласит табличка на первом одесском парклете, выражая суть и главную идею новой полезной установки. Ведь любить свой город — это не просто говорить о нем красивые и возвышенные слова, но и постоянно что-то делать для него, вкладывая в реализацию полезных общественных идей и душу, и силы, и средства.