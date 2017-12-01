Академия, которую мы поздравляем!

Торжества в рамках празднования двадцатилетия Национального университета "Одесская юридическая академия" длятся не один день, и это естественно: такое знаковое событие требует и масштабных праздничных мероприятий.

Второе декабря – день, когда в 1997 году постановлением Кабинета Министров Украины путём реорганизации юридического института Одесского государственного университета имени И.И.Мечникова появилась Одесская государственная юридическая академия. С тех пор этот день считается ее Днем рождения.

В этот день сотрудники, преподаватели, студенты и почетные гости Юракадемии собрались в Актовом зале университета, чтобы продолжилась череда награждений, так как в рамках одного мероприятия, проходившего накануне в Одесском оперном театре, этого невозможно было осуществить: слишком уж большое количество своих сотрудников-соратников хотелось отметить вниманием и поблагодарить президенту академии Сергею Васильевичу Кивалову. В этот день, в более тесном кругу, Сергей Васильевич продолжил рассказ-воспоминание о событиях тех лет.

Было несколько этапов развития Одесской юридической школы, они описаны в книге, презентация которой состоится в ближайшее время – об истории развития юридического образования и обо всем, что с этим связано. В книге опубликованы очень интересные документы, проливающие свет на то, как существовало юридическое образование в Одессе во время Второй мировой войны. Оказывается, в период с 1941 по 1944 годы, включая времена румынской оккупации, в Одессе получали образование и выпускались юристы. Долгое время эта тема была табуирована. На этот и многие другие ранее малоизвестные эпизоды проливает свет книга, которая выйдет в подарочном формате и будет представлять не только библиографическую, но и эстетическую ценность.

Президент академии поздравил студентов, которым в этот день исполнилось 20 лет – они родились в один день с академией, и теперь на всю жизнь для них 2 декабря – двойной праздник.

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А самого Сергея Васильевича в этот день пришли поздравить его коллеги – ректоры одесских вузов во главе с председателем Совета ректоров вузов Одесского региона Сергеем Степаненко.

Прозвучало множество теплых слов в адрес виновника торжества Сергея Кивалова, а саму академию в шутку поздравили со столетним юбилеем, поскольку по темпам развития каждый ее год приравнивается к пяти.

Президент Одесской юракадемии академик Сергей Кивалов обратился с приветственным словом к присутствующим :

Хочу сказать, что все, что мы делаем – мы делаем правильно.

Наш вуз имеет репутацию лучшего, и наши выпускники прославляют наше учебное заведение. Наш профессорско – преподавательский состав – лучший из лучших, поэтому хорошо готовит специалистов. Я сегодня получил множество поздравлений в адрес всего университета и сорадуюсь всему, что произошло. Многие помнят тот путь, который нам пришлось пройти с апреля 1997 года, когда вы меня избрали ректором Юридического института. И первый полученный мной наказ – создать самостоятельное высшее учебное заведение, Одесскую государственную юридическую академию. Это было решение всего коллектива.

Вспоминая сегодня об этом, я говорю: откуда взялись силы у нас у всех, что мы в такие сложные годы создали лучшее учебное заведение не только в нашей стране? Наверное, это все- таки благословение Господне. Многие помнят 1 сентября 1997 года, когда мы сделали первый набор. С крыльца полусгоревшего здания нашего корпуса вышел Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и благословил нас всех. А ведь тогда даже для верующих людей существовал определенный комплекс в отношении проявления религиозных чувств. Я ловил на себе пристальные недоуменные взгляды присутствующих, ведь в те годы никто подобного не делал. Тем не менее, факт налицо: с Божьей помощью нам удалось преодолеть множество препятствий, которые нам создавались искусственно, и 97 процентов студентов перешли вместе со своими преподавателями сюда, в Одесскую юракадемию. Другого объяснения нет. Видимо, настолько мы были положительно настроены, что никто не мог нас остановить. А ведь это были времена, когда зарплаты не выплачивались, и депутатского мандата у нас не было - я не был тогда народным депутатом. Но преподавателей и студентов, которые почти в полном составе перешли из университета Мечникова, не пугали условия, в которых им предстояло работать первое время. В главном корпусе незадолго до этого произошел пожар. Не хватало ни учебных, ни рабочих кабинетов, ни тем более общежитий для студентов, было холодно. Здание общими усилиями за считанные месяцы восстановили собственными силами, а уже через несколько лет материально-техническая база Одесской юракадемии была признана лучшей в Украине. Каждый ректор из присутствовавших сегодня хочет, чтобы его вуз считали лучшим, и это естественно. Однако все они признают, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет лучшую материальную базу и блестяще готовит хороших специалистов. Очень важно, что оценка не только Президента страны, Премьер-министра, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства образования, но и коллег – ректоров свидетельствует, что нас признают лидерами по подготовке высококлассных специалистов. Лучшее подтверждение тому – это то, что дети ректоров других вузов получают образование у нас. И я поздравляю и благодарю свою команду, всех, кто с нами начинал и всех, кто сегодня с нами.

Уже большинство присутствующих в зале были награждены ценными подарками, грамотами и знаками отличия, но количество приготовленных наград, казалось, только увеличивается: никого из членов своей команды не хотел обойти вниманием президент вуза-именинника.

Награждаемых было так много, что не хватило бы целого дня, чтобы каждый из них мог подняться на сцену за своей наградой. В программе был запланирован концерт, но его пришлось отменить. Наконец, с согласия собравшихся в зале гостей, было решено, что оставшиеся награды будут вручены по кафедрам в последующие дни. А это значит - праздник продолжается!