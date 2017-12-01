Подарки к празднику

Пациенты 411 военного клинического госпиталя отпраздновали День Вооруженных сил Украины.
Шестого декабря в гости к пациентам на Пироговской наведались представители Одесской епархии Украинской православной церкви. И не с пустыми руками. С собой священнослужители привезли несколько сотен упаковок медикаментов, фрукты и сладости. А, кроме того, организовали настоящий праздничный концерт для тех, кто этот день вынужден встречать в больничной палате.
Организатор благотворительной акции – отдел социального служения и благотворительности Одесской епархии УПЦ, который возглавляет протоиерей Павел Полищук:
Действительно, это уже не первая благотворительная помощь медицинскому учреждению. И ранее Одесская епархия неоднократно закупала и передавала медицинские препараты, которые были на тот момент необходимы пациентам госпиталя.
По окончании концерта зрителям раздали вкусные подарки с фруктами, шоколадом и соком. А затем организаторы благотворительной миссии отправились с гостинцами в отделения госпиталя, чтобы поддержать тех пациентов, которые, не могли по состоянию здоровья присутствовать на празднике.