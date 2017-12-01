Подарки к празднику

Пациенты 411 военного клинического госпиталя отпраздновали День Вооруженных сил Украины.

Шестого декабря в гости к пациентам на Пироговской наведались представители Одесской епархии Украинской православной церкви. И не с пустыми руками. С собой священнослужители привезли несколько сотен упаковок медикаментов, фрукты и сладости. А, кроме того, организовали настоящий праздничный концерт для тех, кто этот день вынужден встречать в больничной палате.

Организатор благотворительной акции – отдел социального служения и благотворительности Одесской епархии УПЦ, который возглавляет протоиерей Павел Полищук:

Медикаменты – пирацетам и лидокаин – были согласованы с руководством госпиталя. Это то, в чем нуждаются пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в том числе и воины АТО, которые сегодня проходят здесь реабилитацию. Надеемся, что таким благим делом мы сможем посодействовать в восстановлении и физического, и духовного здоровья наших защитников родины, которым это особенно нужно. Мы всегда стараемся помочь, когда в этом бывает необходимость.

Действительно, это уже не первая благотворительная помощь медицинскому учреждению. И ранее Одесская епархия неоднократно закупала и передавала медицинские препараты, которые были на тот момент необходимы пациентам госпиталя.

По окончании концерта зрителям раздали вкусные подарки с фруктами, шоколадом и соком. А затем организаторы благотворительной миссии отправились с гостинцами в отделения госпиталя, чтобы поддержать тех пациентов, которые, не могли по состоянию здоровья присутствовать на празднике.