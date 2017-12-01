Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

Восьмого декабря в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась встреча-дискуссия новоизбранных судей Верховного Суда Украины со студентами, журналистами, представителями общественных организаций Одессы. Она проходит в рамках проекта «Дякую, Alma Mater! Чесний суд, корінням із студентства». Здесь же открылась фотовыставка-ретроспектива первого публичного конкурса на должности судей ВС.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал вторым вузом, перенявшим эстафету всеукраинских встреч судей Верховного Суда с ведущими заведениями страны на тему «Верховный Суд – новая философия судебной власти».

Татьяна Анцупова, Всеволод Князев, Егор Краснов, Елена Белоконь являются победителями первого публичного конкурса в Верховный Суд. И для них Национальный университет «Одесская юридическая академия» – родная «Alma Mater», давшая путевку в жизнь, к самым высоким и ответственным профессиональным позициям.

Как рассказали спикеры встречи, в процессе судебной реформы в Украине впервые на конкурсной основе сформирован новый Верховный Суд. Прозрачность и открытость конкурса, по мнению его участников, были беспрецедентными. 625 кандидатов прошли анонимное письменное тестирование, собеседование с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшим советом правосудия, ответили на вопросы Общественного совета добродетели.

Ликвидируются ныне действующие Высшие Суды, а именно Высший административный, Высший хозяйственный и т.д. и создается единый Верховный Суд, который выступает единой кассационной инстанцией. В итоге мы будем иметь суды первой инстанции, апелляционные суды и кассационный суд каким собственно и является Верховный Суд,

- отметила Судья Верховного Суда Татьяна Анцупова.

Процедура конкурса была довольно длительной и велась с 7 ноября прошлого до 27 июля нынешнего года. Символично, что деятельность нового Верховного суда, начинающаяся 15 декабря, совпадает с круглой датой – столетием Верховного Суда Украинской Народной республики.

В итоге победителями конкурса стали 113 судей Верховного суда. Из них – семеро – выпускники Одесской правовой школы, 170-летие которой отмечается в эти дни.

А Главой Верховного Суда Украины стала Валентина Данишевская, первая женщина-руководитель наивысшей судебной инстанции и, примечательно, выпускница юридического факультета Одесского государственного университета имени И.Мечникова.

У нас есть единый Верховный Суд, который собственно и должен объединить судебную практику. Я считаю это положительным шагом. Наше направление – единство судебной практики и ее стабильность. Формирование единой юрисдикции должно положительно сказаться на применении права в целом,

- подчеркнул Судья Верховного Суда Егор Краснов.

А в целом Национальный университет имени Ильи Мечникова и Одесская юридическая академия занимают четвертое место в стране по количеству выпускников-судей нового Верховного Суда.

Мы гордимся тем, что Одесская правовая школа активно участвует в формировании Верховного суда Украины. И гордимся нашими воспитанниками, которые будут представлять новый Верховный Суд и вершить правосудие в высшей судебной инстанции. Отмечу, что не только выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» стали судьями Верховного Суда, но и преподаватели нашего вуза. По действующему законодательству, согласно изменениям в Конституции и закону о судоустройстве, ими могут стать граждане, имеющие ученую степень и звание. Таковых в новом Верховном Суде – почти двадцать пять процентов, и среди них – наши преподаватели.

Победительница конкурса, профессор, доктор юридических наук Татьяна Анцупова была блестящей студенткой, прекрасной аспиранткой. Я и сейчас помню, как она защищала докторскую диссертацию по международному праву, как позже к ней по-особому, с огромным уважением относились студенты. Доцент Егор Краснов тоже был прекрасным преподавателем, заместителем декана и пользовался авторитетом в коллективе. Теперь они являются новоизбранными судьями Верховного Суда нашей страны, – признался президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич пожелал всем выпускникам Одесской правовой школы быть добросовестными и непредвзятыми судьями, такими же, какими они были преподавателями.

У меня от моего учебного заведения только солнечные воспоминания. Тут блестящий профессорско-преподавательский состав, которые заложили в меня основы и сформировали мою индивидуальность как юриста. Я за это бесконечно благодарна!,

- говорит Судья Верховного Суда Елена Белоконь.

Наш ВУЗ дал мне глубокие знания, умение обрабатывать материал, работать над собою и конечно же я очень благодарен нашему учебному заведению за то, что основы юридических знаний и умение работать были заложены именно здесь.

Очень тепло руководство ВУЗа нас приняло. Сегодня второй раз в жизни я пожал руку Сергею Кивалову, первый раз это было, когда он вручал мне диплом. Я благодарен за представившуюся возможность поближе пообщаться с этим достойным человеком. Большое ему спасибо за организацию такого необходимого мероприятия, - отметил Судья Верховного Суда Всеволод Князев.

Я покинул преподавательский состав университета восьмого октября этого года, то есть до недавнего времени я преподавал, читал лекции и даже проводил практические занятия. Мне всегда приятно быть дома быть в родных стенах особенно в такой день, когда я могу встретить своих недавних коллег, своих учителей и даже своих студентов,

- говорит Судья Верховного Суда Егор Краснов.

Поздравить с назначением выпускников Одесского правовой школы приехал и ректор Одесского национального университета имени И.Мечникова Игорь Коваль:

Я думаю, это очень хороший пример для современных студентов, как нужно работать, овладевать своей специальностью, чтобы стать профессионалом самого высокого уровня. Одесская правовая школа ведет свое начало от Ришельевского лицея, затем – Императорского Новороссийского университета, Одесского государственного университета, а с 1997 года кадры высшей квалификации готовятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и в Одесском университете имени И. Мечникова. Думаю, эта традиция будет и дальше развиваться.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда вспомнили как все начиналось…

Я поступала в юридический факультет Одесского госуниверситета, а когда была создана Одесская юридическая академия я сделала свой выбор и перешла учиться в юридическую академию. Материальная база была намного хуже, но я, как и другие студенты шла за профессорами. Основной профессорско-преподавательский состав перешел преподавать сюда. К примеру, гуру гражданского права профессор Юрий Семёнович Червоный, преподавал тут. Для меня это было определяющим,

- говорит Судья Верховного Суда Елена Белоконь.

Моё образование и мои дальнейшие научная и преподавательская деятельность были связаны с одесской правовой школой. То каким я являюсь человеком. То какие у меня сформировались ценности устремления и желания, все это мне дало мое образование и дальнейшая научная и преподавательская деятельность,

- отметила Судья Верховного Суда Татьяна Анцупова.

Это хорошо и очень престижно, что наши выпускники избраны Судьями Верховного Суда и мы искренне радуемся этому. К примеру профессор Анцупова была заведующей кафедрой международного права и жалко, что она нас покинула, но для судебной системы я думаю, что это находка. Я не знаю какими они станут судьями, но искренне надеюсь, что они станут хорошими Судьями Верховного Суда,

- отметил Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич выразил мнение, что процесс реформирования судебной системы еще в начале пути. Чтобы судебная система полноценно работала, следует избирать в целом судебный корпус, ввести институт мировых судей.

Я думаю, что следующий этап реформирования судебной системы будет в том, что вернется право выборности судейского корпуса и будет механизм отзыва не оправдавших народного доверия судий. Такого права у наших граждан пока не было за всю историю независимости нашего государства. У нас сегодня стало модно обращаться к опыту США. Так вот я вам скажу, что там в половине штатов избираются судьи,

- подчеркнул Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Для этого должны быть внесены изменения в действующее законодательство, не только в Судебный кодекс, но и Закон о судоустройстве, Высшей квалификационной комиссии и другие. А насколько будет успешно работать новый Верховный Суд, покажет время.