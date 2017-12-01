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Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

Категория: Первая полоса / Новости


Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

Восьмого декабря в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась встреча-дискуссия  новоизбранных судей Верховного Суда Украины со студентами, журналистами, представителями общественных организаций Одессы.  Она проходит в рамках проекта «Дякую, Alma Mater! Чесний суд, корінням із студентства». Здесь же открылась фотовыставка-ретроспектива первого публичного конкурса на должности судей ВС.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал вторым вузом, перенявшим эстафету всеукраинских встреч судей Верховного Суда с ведущими заведениями страны на тему «Верховный Суд – новая философия судебной власти».

Татьяна Анцупова, Всеволод Князев, Егор Краснов, Елена Белоконь являются победителями первого публичного конкурса в Верховный Суд. И для них Национальный университет «Одесская юридическая академия» – родная «Alma Mater», давшая путевку в жизнь, к самым высоким и ответственным профессиональным позициям.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Как рассказали спикеры встречи, в процессе судебной реформы в Украине впервые на конкурсной основе сформирован новый Верховный Суд. Прозрачность и открытость конкурса, по мнению его участников, были беспрецедентными. 625 кандидатов прошли анонимное письменное тестирование, собеседование с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшим советом правосудия, ответили на вопросы Общественного совета добродетели.

Ликвидируются ныне действующие Высшие Суды, а именно Высший административный, Высший хозяйственный и т.д. и создается единый Верховный Суд, который выступает единой кассационной инстанцией. В итоге мы будем иметь суды первой инстанции, апелляционные суды и кассационный суд каким собственно и является Верховный Суд,
 - отметила Судья Верховного Суда Татьяна Анцупова.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Процедура конкурса была довольно длительной и велась с 7 ноября прошлого до 27 июля нынешнего года. Символично, что деятельность нового Верховного суда, начинающаяся 15 декабря, совпадает с круглой датой – столетием Верховного Суда Украинской Народной республики.

В итоге победителями конкурса стали 113 судей Верховного суда. Из них – семеро – выпускники Одесской правовой школы, 170-летие которой отмечается в эти дни.

А Главой Верховного Суда Украины стала Валентина Данишевская, первая женщина-руководитель наивысшей судебной инстанции и, примечательно, выпускница юридического факультета Одесского государственного университета имени И.Мечникова.

У нас есть единый Верховный Суд, который собственно и должен объединить судебную практику. Я считаю это положительным шагом. Наше направление – единство судебной практики и ее стабильность. Формирование единой юрисдикции должно положительно сказаться на применении права в целом,
- подчеркнул Судья Верховного Суда Егор Краснов.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

А в целом Национальный университет имени Ильи Мечникова и Одесская юридическая академия занимают четвертое место в стране по количеству выпускников-судей нового Верховного Суда.

Мы гордимся тем, что Одесская правовая школа активно участвует в формировании Верховного суда Украины. И гордимся нашими воспитанниками, которые будут представлять новый Верховный Суд и вершить правосудие в высшей судебной инстанции. Отмечу, что не только выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» стали судьями Верховного Суда, но и преподаватели нашего вуза. По действующему законодательству, согласно изменениям в Конституции и закону о судоустройстве, ими могут стать граждане, имеющие ученую степень и звание. Таковых в новом Верховном Суде – почти двадцать пять процентов, и среди них – наши преподаватели.
Победительница конкурса, профессор, доктор юридических наук Татьяна Анцупова была блестящей студенткой,  прекрасной аспиранткой. Я и сейчас помню, как она защищала докторскую диссертацию по международному праву, как позже к ней по-особому, с огромным уважением относились студенты. Доцент Егор Краснов тоже был прекрасным преподавателем, заместителем декана и пользовался авторитетом в коллективе. Теперь они являются новоизбранными судьями Верховного Суда нашей страны,
 – признался президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Сергей Васильевич пожелал всем выпускникам Одесской правовой школы быть добросовестными и непредвзятыми судьями, такими же, какими они были преподавателями.

У меня от моего учебного заведения только солнечные воспоминания. Тут блестящий профессорско-преподавательский состав, которые заложили в меня основы и сформировали мою индивидуальность как юриста. Я за это бесконечно благодарна!,
 - говорит Судья Верховного Суда Елена Белоконь.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Наш ВУЗ дал мне глубокие знания, умение обрабатывать материал, работать над собою и конечно же я очень благодарен нашему учебному заведению за то, что основы юридических знаний и умение работать были заложены именно здесь.
Очень тепло руководство ВУЗа нас приняло. Сегодня второй раз в жизни я пожал руку Сергею Кивалову, первый раз это было, когда он вручал мне диплом. Я благодарен за представившуюся возможность поближе пообщаться с этим достойным человеком. Большое ему спасибо за организацию такого необходимого мероприятия,
- отметил Судья Верховного Суда Всеволод Князев.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Я покинул преподавательский состав университета восьмого октября этого года, то есть до недавнего времени я преподавал, читал лекции и даже проводил практические занятия. Мне всегда приятно быть дома быть в родных стенах особенно в такой день, когда я могу встретить своих недавних коллег, своих учителей и даже своих студентов,
 - говорит Судья Верховного Суда Егор Краснов.

Поздравить с назначением выпускников Одесского правовой школы приехал и ректор Одесского национального университета имени И.Мечникова Игорь Коваль:

Я думаю, это очень хороший пример для современных студентов, как нужно работать, овладевать своей специальностью, чтобы стать профессионалом самого высокого уровня. Одесская правовая школа ведет свое начало от Ришельевского лицея, затем – Императорского Новороссийского университета, Одесского государственного университета, а с 1997 года кадры высшей квалификации готовятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и в Одесском университете имени И. Мечникова.  Думаю, эта традиция будет и дальше развиваться.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Вновь избранные Судьи Верховного Суда вспомнили как все начиналось…

Я поступала в юридический факультет Одесского госуниверситета, а когда была создана Одесская юридическая академия я сделала свой выбор и перешла учиться в юридическую академию. Материальная база была намного хуже, но я, как и другие студенты шла за профессорами. Основной профессорско-преподавательский состав перешел преподавать сюда. К примеру, гуру гражданского права профессор Юрий Семёнович Червоный, преподавал тут. Для меня это было определяющим,
 - говорит Судья Верховного Суда Елена Белоконь.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Моё образование и мои дальнейшие научная и преподавательская деятельность были связаны с одесской правовой школой. То каким я являюсь человеком. То какие у меня сформировались ценности устремления и желания, все это мне дало мое образование и дальнейшая научная и преподавательская деятельность,
- отметила Судья Верховного Суда Татьяна Анцупова.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Это хорошо и очень престижно, что наши выпускники избраны Судьями Верховного Суда и мы искренне радуемся этому. К примеру профессор Анцупова была заведующей кафедрой международного права и жалко, что она нас покинула, но для судебной системы я думаю, что это находка. Я не знаю какими они станут судьями, но искренне надеюсь, что они станут хорошими Судьями Верховного Суда,
 - отметил Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич выразил мнение, что процесс реформирования судебной системы еще в начале пути. Чтобы судебная система полноценно работала, следует избирать в целом судебный корпус, ввести институт мировых судей.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

Я думаю, что следующий этап реформирования судебной системы будет в том, что вернется право выборности судейского корпуса и будет механизм отзыва не оправдавших народного доверия судий. Такого права у наших граждан пока не было за всю историю независимости нашего государства. У нас сегодня стало модно обращаться к опыту США. Так вот я вам скажу, что там в половине штатов избираются судьи,
 - подчеркнул Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Для этого должны быть внесены изменения в действующее законодательство, не только в Судебный кодекс, но и Закон о судоустройстве, Высшей квалификационной комиссии и другие. А насколько будет успешно работать новый Верховный Суд, покажет время.

Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater

 

 

Галерея

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Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
Вновь избранные Судьи Верховного Суда посетили alma mater
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