День открытых дверей в Международном гуманитарном университете

Сегодня в Международном гуманитарном университете (МГУ) прошел день открытых дверей для всех, кто хотел бы подробнее узнать условия обучения на многочисленных факультетах университета. К началу встречи зал был заполнен до отказа, многим пришлось стоять в проходе и дверях.

Присутствующих поприветствовал президент Национального университета «Одесская юридическая академия», президент МГУ, академик НАПН Украины, доктор юридических наук Сергей Кивалов.

Я рад, что у нас собралось так много будущих студентов МГУ. Да, я не оговорился, потому что я уверен – все, кто переступают порог университета, становятся его студентами. И это не удивительно – ведь условия обучения наилучшие, учиться здесь и комфортно, и престижно. Наш университет – классического образца, а это значит, что в МГУ представлены все специальности, которые дают в дальнейшем выпускнику вуза найти себе достойную работу, показав при этом отличные профессиональные навыки. Судите сами, университет готовит специалистов по правоведению и международному праву, экономике и менеджменту, международным экономические отношениям. У нас молодой человек может получить знания по самым актуальным сегодня специальностям, дизайну и компьютерной инженерии. На факультет филологии мы обучаем студентов языкам, а ведь это так важно сегодня, ведь сегодня мы открыты миру, и тот, кто знает два-три языка имеет отличное преимущество на рынке труда. В МГУ вы можете получить образование по медицинским специальностям, есть у нас факультет кино и телеискусства. Я мог бы перечислять и дальше, но скажу одно – мы даем базовое образование, а это очень важно. Есть и еще одно, в чем мы выгодно отличаемся от любого государственного учебного заведения. В отличие от госвузов, которым для самого малого изменения в программах обучения, не говоря уже об открытии новых факультетов, введении в программу новых, современных дисциплин, мы мобильны и гибки. Мы следим за новшествами, которые происходят в мире, и реагируем на них своевременно,

– сказал Сергей Кивалов.

Он напомнил, что в прошлом году в вуз поступило 1850 студентов, и это является очень хорошим показателем, особенно в условиях уменьшающегося набора студентов в других учебных заведениях.

Я могу остановиться на любой специальности и показать вам, чем обучение в МГУ выгодно отличается от других вузов. Например, медицинские специальности, а это и стоматология, и фармация. Лучшие преподаватели, знатоки своего дела, профессора, доктора наук, авторы монографий по своему предмету, работают у нас. И именно они будут обучать студентов всему тому, что знают сами. Не связанные рамками обязательного подчинения учебным программам, мы можем за счет уменьшения доли тех курсов, которые не являются необходимыми, дать больше знаний по базовым наукам, как теоретические, так и практические. Летом мы открыли Стоматологическую клинику, где могут получить помощь одесситы, и это отличная практическая база. Мы находимся в постоянном развитии, вводим в программу новые дисциплины, учебные институты, факультеты. Делается это для того, чтобы наши студенты получали самые актуальные знания и могли достойно представить вуз как на отечественном, так и на зарубежном рынке,

– подчеркнул президент МГУ. Он отметил, что в вузе работает специализированный совет по защите кандидатских диссертаций, а это означает, что для данной процедуры есть кворум докторов наук, профессоров. В МГУ обучают студентов специальностям, аналогов которым нет в стране – это международное право, дизайн.

При этом я хочу обратить ваше особое внимание на то, что мы уже в течение ряда лет не поднимаем цены на обучение. Да, цены у нас минимальные, и периодически этот вопрос поднимается. Но я говорю – ни в коем случае, мы должны держаться, чтобы наш вуз был доступным для всех желающих получить лучшие знания. Сегодня люди живут очень нелегко, и это грех, поднимать цены на обучение. По некоторым специальностям цена за обучение не превышает сорока долларов в месяц. Это дает возможность лишь обеспечить зарплату преподавателям, но наша политика такова, что мы должны быть доступны каждому,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Он рассказал, что учащиеся вуза могут получить две специальности, посещая лекции параллельно. Расписание занятий, если есть в этом необходимость, оптимизируют под потребности студента. Напомнил он также о прекрасной спортивной базе университета, спортивных залах, тренажерах, стадионе, комфортабельных площадках для отдыха, мини-парках, украшающих территорию вуза.

Мы имеем четвертый уровень аккредитации, то есть высший. И такие же даем знания нашим студентам – лучшие. Мы открыли МГУ 15 лет назад, и прошедшие годы убедили нас – мы сделали правильный выбор. Наш вуз востребован среди молодежи, а наши выпускники востребованы в любой фирме, где ждут отличных специалистов. Мы очень хотим, чтобы вы влились в дружную семью МГУ. Ждем вас 15 сентября к началу учебных занятий, я уверен, что вы все придете сюда, к нам, и получите то, что хотите – хорошие знания по специальности,

– заключил Сергей Кивалов.

Ответив на вопросы будущих абитуриентов, Сергей Кивалов передал слово ректору МГУ Анатолию Крыжановскому.

Наш вуз молод, ему 15 лет, но мы энергично развиваемся, модернизируем специальности, которым обучаем, добавляем новые, чтобы максимально соответствовать тому, что востребовано на рынке труда. Наши выпускники знают, чего они хотят, и понимают, что им нужно для этого делать. А мы, преподавательских состав, даем им все, чтобы их знания и умения были лучшими. Здесь каждому дают возможность раскрыть себя, убедиться в собственных силах и возможностях, а потом применить их на практике,

– подчеркнул ректору МГУ.

Ребята познакомились с преподавательским составом, имели возможность пройтись по аудиториям и учебным кабинетам факультетов, осмотреть территорию будущей Альма-матер.