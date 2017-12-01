IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

9 декабря 2017 года в Одессе состоялась церемония награждения лауреатов IX Международной премии за заслуги и достижения в спорте «ЗОЛОТОЙ МАНГУСТ»* (International Sports Award «Golden Mongoose»).

Идея проведения «Спортивного Оскара» в Одессе появилась в 2009 году по инициативе Общественной организации «Мангуст», созданной коллективом одноименного спортивного клуба. В том же году состоялась первая гала-церемония награждения Народной Премии «Золотой Мангуст» — за личные спортивные заслуги и вклад в развитие спорта в Украине. В 2012 году премия получила статус международной.

Основателями ОО «Мангуст» являются: президент Одесской областной федерации панкратиона, президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины, президент федерации грэпплинга Украины — Магомед Магдиев; вице-президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по самбо и вольной борьбе, вице-президент федерации грэпплинга Украины — Лерник Мусаелян, директор Винницкого ювелирного дома «Кимберли», президент Винницкой областной федерации панкратиона — Игорь Ильчишин.

За время существования премии наград удостоены около 80 спортсменов, тренеров, бизнесменов, политиков и государственных деятелей, которым небезразлична судьба украинского спорта. Среди них — Равиль Сафиуллин, Эльбрус Тедеев, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Мандрик, Ирина Мерлени, Анна Василенко, Александра Герасименя, Руслан Савлохов, Лаша Шавдатуашвили, Юрий Годо, Дэги Багаев и многие другие.

Продолжение следует.