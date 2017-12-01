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  • Дата: Сегодня, 14:00
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IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

9 декабря 2017 года в Одессе состоялась церемония награждения лауреатов IX Международной премии за заслуги и достижения в спорте «ЗОЛОТОЙ МАНГУСТ»* (International Sports Award «Golden Mongoose»).

Идея проведения «Спортивного Оскара» в Одессе появилась в 2009 году по инициативе Общественной организации «Мангуст», созданной коллективом одноименного спортивного клуба. В том же году состоялась первая гала-церемония награждения Народной Премии «Золотой Мангуст» — за личные спортивные заслуги и вклад в развитие спорта в Украине. В 2012 году премия получила статус международной.

Основателями ОО «Мангуст» являются: президент Одесской областной федерации панкратиона, президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины, президент федерации грэпплинга Украины — Магомед Магдиев; вице-президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по самбо и вольной борьбе, вице-президент федерации грэпплинга Украины — Лерник Мусаелян, директор Винницкого ювелирного дома «Кимберли», президент Винницкой областной федерации панкратиона — Игорь Ильчишин.

За время существования премии наград удостоены около 80 спортсменов, тренеров, бизнесменов, политиков и государственных деятелей, которым небезразлична судьба украинского спорта. Среди них — Равиль Сафиуллин, Эльбрус Тедеев, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Мандрик, Ирина Мерлени, Анна Василенко, Александра Герасименя, Руслан Савлохов, Лаша Шавдатуашвили, Юрий Годо, Дэги Багаев и многие другие.

Продолжение следует.

Галерея

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IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
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