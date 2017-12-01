В Одессе состоялось торжественное открытие церемонии рейтинга «Народное признание-2017»

В этот уик-энд в концерт-холле «Сады Победы» состоялось награждение лауреатов семнадцатого рейтинга популярности людей и событий юга Украины «Народное признание – 2017». Организатором самого престижного в регионе проекта выступает компания «Южноукраинский Медиа Холдинг», в состав которого входят одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Наш город», журналы «Фаворит удачи», «Теленеделя» и другие издания.

Церемония награждения по традиции началась с гашения уникальной почтовой марки, которая уже стала символом проекта. Ее выпустили специально для «Народного признания-2017». Для этой торжественной процедуры на сцену поднялся лауреат премии прошлых лет Владимир Гурков и глава оргкомитета «Народного признания» Заслуженный журналист Украины, председатель Совета директоров компании «Южноукраинский Медиа Холдинг» Петр Галчанский.

После гашения марки Петр Галчанский обратился к присутствующим со вступительным словом. Он подчеркнул, что даже в такое непростое для страны время очень важно отмечать и подчеркивать заслуги тех, кто каждый день трудится во благо Одессы и всей Украины.

Сегодня на эту сцену поднимутся дети и подростки, которые своим талантом, интеллектом и мужеством доказывают, что будущее страны в надежных руках. Мы будем чествовать спортсменов и музыкантов, меценатов, общественников и аграриев, руководителей крупнейших государственных и частных предприятий, отечественных производителей, юристов, судей и представителей других прекрасных профессий, которые делают этот мир немножечко лучше и подают прекрасный пример нам с вами,

— сказал Петр Галчанский.

Одной из первых номинаций стала награда «Юбилей года», которой удостоился Национальный университет «Одесская юридическая академия», грандиозно отпраздновавший в этом году свое 20-летие и 170-летие одесской школы права. Под сводами архитектурной жемчужины Одессы – Национального академического театра оперы и балета поздравить Юракадемию с юбилеем собрались первые лица страны, города и области разных периодов, политики, дипломаты, ученые, представители духовенства, именитые юристы, иностранные гости. Университет чествовали Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины. Создателю и президенту вуза академику Сергею Васильевичу Кивалову вручили орден Григория Маразли 1-й степени и отметили всемирным званием «Выдающийся деятель современности». Коллектив университета награжден орденом «Трудовая слава», вуз получил почетное отличие Всемирного юридического альянса «Лидер в сфере юридического образования». В традиционном конкурсе «Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия»» за корону победительницы боролись 17 участниц. Дебютное дефиле, конкурс талантов и выход в вечерних платьях впечатляют профессиональными постановками, ярким шоу и невероятной красотой девушек. Главный сюрприз того праздничного вечера – феерическое выступление популярного исполнителя Монатика, который «взорвал» зал своей энергетикой.

Самый успешный образовательный проект независимой Украины, вуз, который по праву называют «Одесским Гарвардом», Национальный университет «Одесская юридическая академия» за все годы существования выпустил тысячи высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно защищают права других людей и нашего государства. Национальный университет «Одесская юридическая академия» сумел достичь в своей работе того, к чему многие вузы идут полвека, а то и больше. Впереди – новые достижения, новые победы и не менее яркие и запоминающиеся праздники.

Диплом лауреата и кубок из рук Героя Украины Почетного гражданина Одессы и Одесской области президента БФ «Надежда. Добро. Благосостояние» Владимира Филипчука принял ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк.

Владимир Васильевич в своем ответном слове поблагодарил организаторов проекта, которые семнадцатый год награждают лучших из лучших в нашем регионе, и отметил, что сегодняшняя награда – результат многолетнего слаженного совместного труда всех членов коллектива во главе с президентом вуза Сергеем Васильевичем Киваловым:

Поздравляю всех присутствующих, желаю вам всех благ и процветания, а мы, со своей стороны, будем стремиться поддерживать тот высокий уровень, на который мы вышли – уровень вуза, который известен не только во всей Украине, но и в Европейских странах, и за океаном. Будем и дальше выпускать юристов, способных отстоять интересы каждого гражданина и страны в целом.

Вуз «Национальный университет «Одесская юридическая академия» — лидер во многих отношениях – стал лидером и по количеству номинантов, награжденных в рамках проекта «Народное признание»

Так, «Женщиной года» стала депутат Одесского горсовета, директор Института подготовки профессиональных судей Национального университета «Одесская юридическая академия», профессор Светлана Осауленко. Награду ей вручила супруга основателя Центра реабилитации детей-инвалидов Героя Украины, Почетного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака Римма Литвак.

Для меня большая честь присутствовать здесь, в этом зале, с такими уважаемыми достойными людьми. Особая честь для меня в том, что эту награду вручала мне Римма Литвак. Чувства переполняют. Я благодарна Римме Алексеевне, я с благодарностью вспоминаю Бориса Давидовича Литвака, который шагал по жизни «своей дорогой за четвертым ветром», что стало и моим жизненным принципом. Я безумно благодарна коллективу любимой академии, благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что дает мне возможность расти, развиваться и получать награды. Я бы хотела эту награду разделить с каждой одесситкой, потому что настолько талантливые, красивые, умные, искрометные наши одесситки, которым удается успеть сделать маникюр, прическу, прекрасно выглядеть и успешно работать, растить деток, заниматься политической и общественной деятельностью – я считаю, что эта награда по праву принадлежит всем женщинам Одессы,

— сказала Светлана Осауленко, одна из наиболее ярких одесских политиков.

Светлана Осауленко – руководитель фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете, уверенный менеджер, общественный деятель, любящая жена и мать. Светлана Викторовна входит в постоянную комиссию по вопросам коммунальной собственности и руководит благотворительным фондом «Новое поколение». На ее счету множество полезных для города инициатив, которые касаются самых разных сфер, от энергоэффективности до воспитания. За более чем 10 лет политической деятельности Светлана Осауленко доказала: женщина-политик – это сильная личность, способная добиваться поставленных целей и решать любые задачи. Благодаря этому ей доверяют десятки тысяч избирателей, которые голосуют за нее на выборах. Многогранная личность дважды становилась лауреатом рейтинга «Сто успешных женщин Одесского региона», а в этом году вошла в сотню самых влиятельных людей области, потеснив в списке представителей мужского пола. Светлана Осауленко – это не только политик, талантливый менеджер и ученый, но и настоящая одесситка, с которой можно брать пример.

Победителем в номинации «Юрист года» стал профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой уголовного права Национального университета «Одесская юридическая академия», ученый секретарь Южного регионального центра Национальной академии правовых наук Евгений Стрельцов. Награждал лауреата секретарь Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Юрий Полонский.

В следующей номинации «Судья года» победил Председатель Киевского районного суда Одессы, Председатель Ассоциации следственных судей Украины Сергей Чванкин, который принял заслуженный приз из рук доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, магистра европейского права Андрея Иванского.

«Адвокатом года» стал член Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Николай Фещук, которй принял награду из рук председателя Совета юристов Одесской области Александра Рябца.

Победителем в номинации «Телеканал года» стал известный одесский телевизионный канал «Репортер». На сцену для получения награды поднялся главный редактор телеканала Алексей Майоров, а принял он ее из рук начальника Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины Олега Муратова.

Мы на медиарынке присутствуем больше лет, чем существует эта награда, которой мы сегодня удостоены. Рейтинг «Народное признание» стартовал в 2000-м году, а наш канал известен одесситам с 1996 года. Нам сложно было всегда, потому что мы всегда работали сами на себя, честно работали для новостей Одессы, не имея партийного или какого-либо иного спонсора. Но мы прошли этот непростой путь, мы создали коллектив и сейчас у нас есть возможности вещать в городе, в области, и сейчас мы являемся самым смотрибельным каналом на украинском рынке. Так считаю не только я, но и американцы, так считает GFK, который купить невозможно, заказать невозможно, компания провела этот рейтинг по всем областям Украины и мы в нем победили,

— сказал руководитель телеканала «Репортер» Александр Ушканов.

Одну из наград - победителю в номинации «Врач года» доктору медицинских наук профессору руководителю Одесского регионального центра кардиохирургии заведующему кафедрой внутренней медицины №1 Одесского национального медицинского университета Юрию Карпенко, вручила недавно вторично ставшая мамой победительница конкурса «Миссис Европа - 2012» Елена Мозолева, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия». Елена – авторитетный нотариус и красивая женщина, украшающая собой наш город, что становится доброй традицией выпускниц Одесской Юракадемии.