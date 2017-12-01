Сергей Кивалов: Закон о ЖКУ вводит пеню за просроченные платежи

Принятый в Украине закон "О жилищно-коммунальных услугах" имеет как ряд преимуществ для потребителей, так и серьезные недостатки, как например введение пени за просроченные платежи.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов.

Есть новации. И позитив. Например, будут четкие правила работы системы, а жители многоэтажек получат более действенный механизм влияния на качество услуг. Он также разграничивает обязанности и права потребителей и поставщиков услуг. То есть, вводится процесс договорных отношений по стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителя с управляющими домов и со всеми поставщиками коммунальных услуг,

– отметил он.

Также законом предусмотрено право потребителя на уменьшение оплаты "коммуналки" за неполноценную услугу. Кроме того, потребитель имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии), если он не пользовался ими более 30 дней. Преимуществом является и то, что вводится штраф для управителя и исполнителей коммунальных услуг, если они проводили аварийный ремонт дольше установленного срока.

Кроме того, подтверждается право жильца на проверку количества и качества предоставляемых ему коммунальных услуг. Если жилец недоволен – можно расторгнуть договор, предупредив за два месяца. Жилец вправе не впустить в свою квартиру аварийную бригаду, если место опасности находится не в его квартире. При несанкционированном доступе обязательно присутствие представителя полиции и соседа, а поврежденные двери, окна и замки должны быть восстановлены. По каждому факту несанкционированного доступа будет составляться письменный акт, расходы же будет нести виновник "Из неприятного. В законе есть нормы, которые на фоне непомерно высоких тарифов, лишь усложняют жизнь простым людям. В Законе (в статье 26) определяется понятие пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги (в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга). То есть за год максимальный процент составит 3,65% от суммы задолженности. Эта норма вступает в силу в 1 января 2019 года. При этом мы сегодня видим задолженности по заработным платам, субсидии и льготы несвоевременно поступают на местные уровни. Для наших сограждан, имеющих огромные долги по коммуналке, это будет катастрофой,

– опасается Кивалов.

Однако, уточнил он, пеня не начисляется, если государство само задолжало гражданину за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии. Пени также платить не надо будет, если человеку не платили вовремя зарплату.

Я подавал 26 принципиальных поправок к этому документу. Учтено всего 12 из них. Так, мне удалось добиться, чтобы стоимость услуг организации-управителя по управлению многоквартирным домом устанавливалась в конкурсном порядке, а не была навязана. Также, я добился, чтобы местные власти не могли заключать договор с управителем многоквартирным домом, не спросив мнения жильцов. Учтена моя поправка, защищающая жильца от игнорирования его претензий исполнителем коммунальных услуг. Если тот в течение пяти дней не ответит на претензии, письменно направленные жильцом, – будет считаться, что коммунальщики эти претензии признали. "Отбить" от введения дополнительной, абонентской платы за предоставление коммунальных услуг, мне удалось только жителей домов, создавших ОСМД. Кстати, этот закон существенно улучшает регламентацию правоотношений между жильцами и ОСМД,

– рассказал парламентарий.

К негативам он также отнес дополнительные платежи – клиентский сбор и плату за заключение договора.

Я не вижу причин, почему жилец должен за это платить, а не государство! Я буду инициировать изменения в этот закон, чтобы не граждане, а государство, несло эти расходы. Новый закон предусмотрел отключение услуг в случае неоплаты счетов. Я также считаю, что полное прекращение отопления, например, зимой или подачи холодной воды летом квартиросъемщику, допустившему просрочку в оплате коммунальных услуг – категорически неправильным,

– подчеркнул политик.

По его словам, сегодня ЖЭКи массово самоустраняются от обслуживания домов. Например, хронически не делают ремонты в парадных. Отсутствие в квартирах тепла в ноябре 2017 года уже стало нормой, а горячая вода все чаще пропадает, впрочем, как и холодная. Кивалов возмущен, что ответственность за это никто не несет.

Согласно закону, для домов, не создавших ОСМД, местные органы власти назначат организацию-управителя, которая возьмет функции ОСМД "на себя".

В то же время Кивалов отметил, что в целом сегодня принятие указанного закона является актуальным, важным и необходимым шагом как для каждого украинского потребителя, так и для исполнителей жилищно-коммунальных услуг.