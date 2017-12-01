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  • Просмотров: 147
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса

Категория: Первая полоса / Новости


Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса

На улице Базарной, 93 снимают очередное кино. В данном случае неважно кто снимает и о чем кино. Речь идет о доме. В таком состоянии он находится уже более двадцати лет. Это прекрасная натура для киношников. На его фоне успешно можно запечатлеть, например, фрагмент военных действий или землетрясения. Место расположения тоже удобное, центр города, не надо ехать на какую-то там Молдаванку. Удивляют и наши застройщики, место-то лакомое. А может дом в таком состоянии специально оставили для кино?

Галерея

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Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
Дом в центре Одессы как натура для съёмок постапокалипсиса
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