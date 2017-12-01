Одесские депутаты взяли под защиту…котов!

По словам депутатов действующая программа защиты животных в основном «зациклена» на собаках, а знаменитые одесские коты оказались без внимания.

Что, по их мнению, недопустимо. Поскольку именно коты сдерживают развитее многих инфекционных заболеваний, переносимых грызунами.

В результате коллеги прислушались к этим доводам и приняли решение о защите популяции одесских котов. В частности, отныне запрещен отлов бродячих котов кроме как на вакцинацию, стерилизацию и лечение.

Таким образом, знаменитые одесские коты становятся полноправными участниками городской программы защиты окружающей среды и животного мира.

Отметим, что часть депутатов открыто иронизировали по этому поводу. Так, некоторые предлагали не ограничиться котами и взять под аналогичную защиту, например, голубей и ворон.

Но большинство депутатского корпуса подошло к «кошачьему вопросу» вполне серьезно.







