Нынешняя сессия горсовета была продолжительной, но очень эффективной!

Такой вывод сделала депутат горсовета, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

В первую очередь потому, что на сессии был принят городской бюджет на 2018 год.

И что важно, принят он был своевременно, а не «под елочку», как это имело место быть в предыдущие годы.

Кроме того, на сегодняшней сессии была утверждена городская целевая программа «Здоровье на 2018-2020гг.»

Светлана Осауленко напомнила, что в рамках этой программы нынешнего года в Одессе по инициативе Украинской морской партии было введено обеспечение ургентных больных за счет города бесплатными медикаментами в течение первых трех дней пребывания в медицинских стационарах.

И хотя первоначально это распространялось только на две городские больницы -№1и №11, по словам депутат горсовета Левона Никогосяна, эта практика будет постепенно распространена на все городские больницы!

Ведь по данным департамента здравоохранения, только за первые четыре месяца действия реализация этой программы позволила спасти жизни сотням одесситов!

Так же Светлана Осауленко высоко оценила программу выделения из городского бюджета помощи на отопление пенсионерам, получающим минимальную пенсию и принятое по инициативе Украинской морской партии двукратное к увеличение стипендии городского головы инвалидам Второй мировой войны.

Отдельно Светлана Осауленко отметила принятие на сессии ее предложения по увеличению депутатского фонда с 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

Ведь эти деньги позволяют депутатам горсовета активнее участвовать в решении целого ряда проблем, с которыми сталкиваются одесситы, проживающие на их округах.

Добавим, что Светлана Осауленко выступила на нынешней сессии с инициативой возобновления работы комиссии по реформированию здравоохранения. Она напомнила, что такая комиссия уже создана в горсовете, но в последнее время ее работа была фактически заморожена.

По убеждению депутата, в настоящее время это очень актуально, поскольку после утверждения Парламентом т.н. «реформы здравоохранения», эта комиссия сможет хоть как-то нивелировать весь тот «ужас» который был буквально продавлен в Парламенте и Кабмине нынешним руководством Минздрава. И подготовить одесситов к тем печальным изменениям, которые их ожидают в случае реализации этой в буквальном смысле «убойной» министерской программы.

При этом Светлана Осауленко выразила уверенность в том, что депутаты городского совета сделают все, от них зависящее, для защиты здоровья одесситов!