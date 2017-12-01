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  • Дата: Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55

14 декабря в Украине отмечается день памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Категория: Первая полоса / Новости

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен на Украине указом президента страны от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

 

 

Бывают трагические события, которые делят историю на до и после. Чернобыльская катастрофа стала таким событием. Приведя к гибели огромного количества людей, трагедия отозвалась колоссальной болью и страданием в душах нашего народа, и даже поставила под вопрос развитие ядерной энергетики. 
Сегодня в нашей стране почитают память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эти люди пожертвовали собой ради того, чтобы остановить чудовищную катастрофу и минимизировать её последствия для всей нашей страны и для всего мира. Работая в самом очаге техногенной катастрофы, многие люди погибли, а те, кто выжил, серьёзно подорвали своё здоровье и получили тяжёлые заболевания. С тех пор прошло уже более 30 лет. За эти годы законодательство о социальной защите ликвидаторов менялось десятки раз, причём всегда в сторону урезания льгот и надбавок для этих людей. Сегодня чернобыльцы буквально поставлены на грань выживания - государственных выплат не хватает даже на самое необходимое, особенно, если учесть нынешнюю дороговизну лечения и лекарств. Мизерное повышение пенсий чернобыльцам является скорее политическим пиаром, чем попыткой реально улучшить качество жизни пострадавших и их семей.
В этот день мы вспоминаем всех, кто ценой своей жизни остановил страшную катастрофу планетарного масштаба и даровал всем нам и нашим потомкам возможность жить в безопасности. Мы должны помнить свой долг перед этими людьми и делать всё от нас зависящее, чтобы чернобыльцы и их семьи чувствовали нашу благодарность и нашу заботу,
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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