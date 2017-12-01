Сергей Кивалов: Фактом реформы доверие к судам не вернешь. Судей должен избирать народ

Сегодня в Украине отмечается День работников суда. И сегодня же, 15 декабря, начал работу отреформированный Верховный Суд.

А также именно в этот день вступают в силу три новые кодексы – Кодекс административного судопроизводства, Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы. Стартовавшие новшества прокомментировал народный депутат член парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Кивалов (Оппозиционный блок).

«Ситуация с судами в Украине – критическая. Граждане не верят ни в справедливость, ни в силу закона. Доверие к судам сегодня составляет 4-5%. Судьи завалены делами. Поэтому, они стали своего рода заложниками ситуации, созданной государством под видом реформы: либо надо рассматривать дела, прочитав их по диагонали; либо тщательно изучать и рассматривать дела годами. Истцов и ответчиков не устраивает ни один из этих вариантов» - заявляет политик.

«А реформа тем временем продолжается. Пожалуй, самая значительная её составляющая - новый Верховный Суд. Напомню, что сейчас впервые прошел публичный открытый конкурс на должности судей ВС. Он продолжался целый год и был очень непростым. Так же впервые появилась возможность стать судьей ВС тем, кто раньше не работал вообще в судебной системе – адвокатам и научным сотрудникам» - напомнил Кивалов.

Депутат рассказал, что именно, с 15 декабря, со Дня работников суда, новый состав ВС начал работать в новых условиях и с тремя новыми кодексами.

«Думаю, в скором времени станет понятно, оправдались ожидания общества на перезагруженный суд или нет. А, собственно, чего ждет общество от судебной реформы? Ответ поражает своей простотой: чтобы судьи выносили решения строго по закону. Все. Чтобы никто, ни при каких обстоятельствах не мог повлиять на судью. Для этого судья должен не бояться зависимости. Прежде всего – от госорганов, имеющих полномочия назначения и контроля. А гарантировать такую независимость судьи может избираемость судей народом.

Я понимаю, что Украина – молодая демократия, что слепо равняться на Европу или США, где столетние традициями, где авторитет судьи – непререкаем, было бы, по меньшей мере, странно. Но стремиться к возобновлению доверия надо» - заявляет Сергей Васильевич.

По мнению парламентария, Украине не помешало бы воспользоваться американским опытом выборности судей. Ведь в этом случае судья точно знает, что если позволит себе какие-то вольности, то на следующий срок его точно не изберут.

«Я хочу подчеркнуть, что опыт избрания судей прямым голосование народа, признан эффективным. И примеров таких достаточно» - сказал Кивалов.

По словам народного депутата, в Соединенных Штатах Америки в 23 из 50 штатов судьи первой и других инстанций избираются народом, причем на сроки от 6 до 10 лет. Граждане избирают судей в таких штатах, как Нью-Йорк, Вашингтон, Иллинойс, Пенсильвания, Джорджия, Техас – то есть центральных. Причем в 8 штатах судьи избираются через посредничество политических партий, а в 15 – без участия политических партий. Избрание судей было введено не политиками на выборах, а после всестороннего обсуждения конституционными ассамблеями одного за другим 23 американских штатов в середине XIX века. Сергей Кивалов напомнил, что до ХІХ века доверие к судам и судьям в Америке было такое же, как сейчас в Украине – не больше 5%. И переломило ситуацию именно прямое избрание судей народом! Политик убежден, что вернуть доверие к судебной системе в Украине можно только путем введения выборности судей.

«Когда в развивающейся стране после завершения войны за независимость нужно было снизить коррупцию, покончить с бесправием, поднять доверие людей к власти и к судам, в частности. Важно, что в указанных штатах США процедуры избрания судей народом сохраняются уже более 150 лет, хотя в американской демократии они регулярно подвергаются самому тщательному критическому анализу и обсуждению. Сохраняются только потому, что их «плюсы» с лихвой перевешивают их «минусы». Показательно, что «против» выборности судей выступают организации юристов и самих судей, а «за» – большинство граждан» - констатировал политик-юрист.

Так же Сергей Кивалов провел аналогию со Швейцарией. Он рассказал, что в этой стране, в нескольких кантонах, судьи избираются народом. Также в Японии, судьи Верховного суда проходят процедуру избрания народом, чтобы остаться на должности, отработав определенный срок.

«Все это не просто устоявшиеся, а процветающие знаменитые демократии. Каким бы честным и ответственным ни был экзамен для кандидата на судейскую должность, когда его принимают чиновники или другие судьи – это одно. А если этот судья сдаст еще и экзамен перед собственным народом, на избирательном участке – это совсем другое. Причем, экзамен судья сдает всю свою предыдущую каденцию. Его успешная сдача – это законные решения. То есть дается мощный стимул судейской этике и правосудности всех решений» - проанализировал депутат.

«А чтобы было дешевле для бюджета, Кивалов предлагает выборы судей можно совместить с выборами депутатов. Чтобы всенародное избрание судей не стало объектом манипуляций с деньгами и прессой, можно запретить кандидатам любые формы ассоциирования с политическими партиями, а если не поможет – и агитацию как таковую. Как раз судьям вообще не надо агитировать за себя. За него это прекрасно и красноречиво сделают все его предыдущие решения. Баллотироваться кандидат в судьи и каждый действующий судья, желающий продолжить работу, должен будет пройти через выборы в тех территориальных границах, на которые распространяется юрисдикция их суда. В этом случае любая коррупционная составляющая – исключена: со всеми «договориться» кандидат не сможет. В отличие от теоретической возможности это сделать с назначающим органом.

Я глубоко убежден, что приводить судей на должности должен не парламент, не ВККСУ и не ВРП, а люди, которые непосредственно приходят в суды за восстановлением справедливости.

Сегодня выборность судей не выгодна власти. Это же очевидно, что чиновники будут пытаться искать чаги влияния на судебную систему. Поэтому, они и слушать не хотят о том, что судей должен выбирать народ» - говорит Кивалов. И продолжает: «Но время сметает всё и всех. И этой власти после выборов не станет. Конечно, после восстановить государство будет не просто. В первую очередь, надо будет разобраться с так называемыми реформами, которые они тут напринимали. Что-то отменить, а что-то усовершенствовать. Например, судебную реформу. Все сделано настолько не профессионально, что просто диву даешься. К примеру, есть новый Верховный Суд, а ни механизма его работы, ни регламента нет. Не работает новая система автоматического распределения дел. Я уже не говорю о кадровых вопросах. Великие авторы реформы просто забыли, что есть еще секретариат, помощники и т.д. Даже на сегодняшний день нет понимания, как будут увольняться и приниматься на работу люди, сколько их нужно и так далее. И судьи предыдущего состава еще далеко не все не уволены. Они ждут какого-то сигнала от государства о том, какой механизм увольнения или перевода в другие суды. Так же не понятно по судьям, которые принимали участие в конкурсе в ВС, но не прошли его: это дисквалификация или судьи могут продолжить работу? Ответов на эти вопросы и сотни мелких, но важных вопросов у реформаторов нет. Они их просто не учли. А каждый вопрос – это десятки человеческих судеб. Ну, кому из власти это интересно, когда у них все – сплошной популизм.

В общем, разгрести эти Авгиевы конюшни будет сложно. Но мы это сделаем. И судебную реформу доведем до логического завершения. Думаю, что прямые выборы судей народом будут следующим её этапом» - заявил политик.