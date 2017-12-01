Сергей Кивалов: в стране идет имитация реформ, направленная против народа!

Мы постепенно начинаем подводить социально-экономические итоги года. Тем более, что есть о чем говорить: за последние два месяца украинский парламент принял несколько неоднозначных реформ. Речь идет, в первую очередь, о судебной, пенсионной реформах, о реформах здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. И, разумеется, поговорим о Государственном бюджете Украины – главной финансовой конституции, по которой мы будем жить весь будущий год. В студии «Репортер» – народный депутата Украины Сергей Кивалов.

– Сергей Васильевич, в отношении судебной реформы у Вас была довольно жесткая позиция. На протяжении многих лет Вы лоббировали принятие изменений в судебной системе Украины. То, что приняла Верховная Рада, эксперты называют существенным сужением прав граждан и расширением полномочий власти. Вы не голосовали за судебную реформу. Почему?

– Поспешные реформы, в том числе и судебная реформа, отрицательно сказываются на жизни общества в целом. Судебная система существует для граждан, и если возникают конфликты в обществе, то нужно обращаться в суд. Есть статья 55 Конституции Украины, где зафиксировано, что все действия и бездействие можно обжаловать в суде.

В Украине начал работу новый Верховный Суд, где 25 процентов судей ранее не работали в судебной системе. Кстати, трое победителей конкурса – преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия», что, безусловно, очень важно для нас, для всего коллектива. Хорошо это или плохо, что преподаватели сразу станут судьями – покажет время, но я ради объективности хочу сказать: лично меня настораживает такая судебная реформа.

Да, судьям дали большую зарплату, огромные полномочия. Но если заработная плата у судьи Верховного Суда в 200 раз больше, чем средняя пенсия, которая будет выплачиваться с 1 января 2018 года, – это, на мой взгляд, серьезный перекос. Да, преподаватели они были хорошие, а какими они будут судьями, справятся ли с такой сложной работой – мы не знаем. Кроме того, в Верховном Суде скопилось почти 70 тысяч дел, и их все необходимо рассмотреть. Чтобы 111 судьям просмотреть такое количество дел, нужно 4-5 лет, тогда как в рекомендациях Совета Европы говорится о сроке до трех месяцев. Но, дай Бог, чтобы все получилось!

Я вообще противник такой реформы. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, и я убедился, что когда есть проблемы с реформированием той или иной отрасли, и судебная система не исключение, нужно обращаться к народу. Имея достаточный опыт работы в Верховной Раде, в комитете по вопросам правосудия, я считаю, что судей должны избирать граждане. Это будет правильно.

– В отношении избранности судей даже в европейском сообществе позиция неоднозначная. Многие не рекомендуют этого Украине, и я подозреваю, что в правительстве прислушиваются к такого рода пожеланием.

– Я могу привести десятки примеров стан, где избирают судей. Многие сегодня обращаются за опытом к Соединенным Штатам Америки. Так вот, из 50 штатов почти в половине избирают судей, причем не только первую инстанцию, но и Верховный Суд штата. Я думаю, что всегда есть какая-то специфика. У нас для того, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе, необходимо, чтобы мы вернулись к избранию судей. Я не верю, что вся проблема в судебной системе разрешится, если назначить судей Верховного Суда еще и потому, что реформа должна начинаться с районных судов, где на сегодняшний день существует острый дефицит кадров. 40 процентов судов разных инстанций недоукомплектованы. Я считаю, что, если в районах судей будут избирать – это будет правильно. Сегодня процент недоверия к судебной системе в Украине очень высок. Вернемся к опыту других стран: в XIX веке в США было полное недоверие граждан к судебной системе. Американцы пошли по пути избрания судей и вернули доверие к судебной власти. У нас сегодня нет другого выхода, как внести изменения в Конституцию, в Закон о судоустройстве и статусе судей и начинать избирать судей.

Без восстановления доверия к судебной системе мы не возродим нашу страну!

Когда начали рассматривать изменения в Конституцию, в Закон о судоустройстве и статусе судей, я предлагал ввести институт мировых судей для рассмотрения незначительных правонарушений. Мировой судья не обязательно должен иметь юридическое образование. Такая практика есть во многих странах, и можно было рассмотреть этот вопрос, но меня не хотят слушать…

Но я уверен, что мы вернемся к тому, чтобы судей избирали граждане – иначе доверие к судебной системе не вернуть.

Существует только один рецепт восстановления доверия к судебной системе — это выборность судий. Люди должны выбирать себе судей!

И, наверное, это будет правильно – совершил судья правонарушение или принял заведомо неправосудное решение – в следующий раз он никогда не будет избран. Опять обращаемся к Соединенным Штатам Америки: у них судья избирается на 6-10 лет. У нас может быть первый раз судью нужно избирать на 5 лет, потом на 10 лет. То есть, необходимы какие-то новшества, которые позволят вернуть доверие населения к судебной системе.

– Очень много сегодня говорят о пенсионной реформе, в частности, о начислении и перерасчете пенсий.

– С 1 января 2018 года будет производиться перерасчет пенсий. По всем вопросам, связанным с начислением и перерасчетом пенсий, можно обратиться в бесплатную Юридическую клинику на 5-й станции Большого Фонтана. Сегодня Пенсионный фонд делает все, чтобы не увеличить, а зачастую уменьшить пенсию. К нам приходят сотни людей, и мы стараемся помочь каждому. В Юридической клинике есть специальная группа юристов, которые специализируются именно на этом вопросе.

Я не голосовал за пенсионную реформу. Невозможно, чтобы гражданин сегодня получал 1400 гривен (а средняя пенсия, с учетом повышения, у 11 миллионов пенсионеров будет примерно такая). Даже правительство сегодня согласилось с тем, что эта категория граждан остались за чертой бедности. Ну не может быть пенсия одна, а средняя заработная плата другая. Я десятки раз предлагал свои изменения в Закон о пенсионной реформе, в том числе по начислению пенсий. Минимальная заработная плата с 1 января 2018 года будет 3723 грн., и пенсия должна быть примерно такая же. Если тот, кто работает, может заработать больше, получить премию или материальную помощь, то для пенсионера это единственный источник дохода. Я считаю, что нужно было вначале повышать минимальную пенсию. Если человек проработал 30-40 лет, и у него пенсия 2-2,5 тысячи гривен – на эти деньги просто невозможно прожить.

У меня спрашивают: почему Вы не голосовали за бюджет? Да потому, что там такие цифры! Как я могу проголосовать за основной документ, который регулирует все эти вопросы, в том числе пенсии, социальную сферу, здравоохранение, когда в него заложили такие цифры? Конечно, я не голосовал. Я думаю, придет время, и те, кто позволяет себе принимать такие законы, будут отвечать.

– Одна из основных проблем пенсионной реформы в том, что Пенсионный фонд не разработал единую систему расчета пенсий, формулу, к которой могут обратиться пенсионеры, которые недополучают заслуженные деньги, и проследить, как формируется начисление их пенсий. Нет такой формулы – сказали нам в Пенсионном фонде!

– Сегодня правительство вроде бы пытается сформировать единый подход к начислению и перерасчету пенсий. Но механизм еще нужно запустить, под это нужно выделить денежные средства. У нас в Юридической клинике сотни исковых заявлений, которые мы помогаем составлять пенсионерам и с которыми обращаемся с ними в суд. Нашим пенсионерам, которые живут и в Приморском районе, и в других районах города, мы и дальше будем оказывать практическую помощь по перерасчету пенсий.

– Недавно вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что дети войны – категория граждан, выдуманная в популистском угаре в период выборов 2014 года. Сейчас, якобы, выплаты детям войны ни отменять, ни повышать не будут. Надбавка на сегодняшний день составляет 60 с лишним гривен, и для этой категории граждан, при пенсии в 1400 гривен, она совсем не лишняя.

– О детях войны много говорят в последнее время. Это люди, чье детство и юношество прошло так, как не пожелаешь, наверное, никому. И эти 60 гривен надбавки являются подспорьем пенсионеру, который получает мизерную пенсию. Если Розенко получает около 40 тысяч гривен зарплаты, то для него, конечно, эти 60 гривен ничего не значат. У нас вообще разница между министрами и пенсионерами огромная.

Я не голосовал за повышение зарплаты народным депутатам. В такое критическое время, когда люди голодают, не имеют возможности пойти в аптеку и купить лекарства, повышать заработную плату депутатам и чиновникам – это преступление.

Возвращаясь к надбавкам детям войны: я глубоко убежден, что все, связанное с социальными проектами, вряд ли будет отменено. В Конституции зафиксировано, что гражданин не может иметь худшее положение, в том числе финансовое. Если ему дали эту льготу, органы власти обязаны ее выплачивать. В противном случае нужно подавать в суд, исковые заявления мы будем помогать составлять бесплатно.

– Не могу не коснуться еще одного немаловажного закона, особенно в контексте последней резолюции Венецианской комиссии. Учитывая, что Вы дольше, чем кто-либо другой, представляли Украину в Венецианской комиссии, любопытны ее отзывы в отношении Закона об образовании. Не перестает тревожить европейскую и мировую общественность тот закон, который был принят Верховной Радой. По мнению Венецианской комиссии, новый Закон об образовании ставит в разные условия не только представителей национального большинства и других национальностей, но и разделяет национальности между собой. В наихудшем положении оказались представители русского национального меньшинства. Чем может грозить Украине невыполнение рекомендаций Венецианской комиссии?

– Когда принимали Закон об образовании, мы били тревогу, обращались во все органы власти. Этот вопрос обсуждался здесь, в Одессе, и на Совете ректоров, на встречах с директорами школ, с учителями. Одесса – русскоговорящий город, абсолютное большинство населения говорит на русском языке. И не учитывать того, что половина граждан Украины разговаривает на русском языке – это просто абсурд, неуважение к своим гражданам, к существующим традициям.

Я уже десятки раз об этом говорил и хочу повторить: Венецианская комиссия рекомендовала Верховной Раде внести изменения в 7-ю статью Закона об образовании, где говориться, что обучение будет только на украинском. Дело в том, что это нарушение действующей Конституции Украины и международных норм. Еще в 2006 году Украина взяла на себя обязательства развивать языки – украинский, русский и другие языки нацменьшинств. И по действующему законодательству нормы международного права имеют большую юридическую силу. Да и они не нужны, поскольку есть действующая Конституция, где в статье 10, пункт 2 зафиксировано, что в Украине развивается государственный язык, русский и другие языки нацменьшинств.

Я один из авторов закона о языковой политике в нашей стране. Я его выносил на заседание Венецианской комиссии, в 2012 году были проведены сотни экспертиз, мы его приняли, и он работал. Что сделали сейчас? Перечеркнули все, что связано с так называемым законом Кивалова-Колесниченко и приняли Закон об образовании. А тот закон не отменили – он продолжает действовать. Они побоялись идти до конца.

Мы столько проблем получили от наших соседей – Венгрии, Польши, Румынии и других стран. Нам навязывают, чтобы мы изучали только украинский язык. Конечно, украинский язык нужно знать, но есть Хартия о языках и такое понятие, как материнский язык. Если ребенок воспитывается в русскоязычной среде, родители хотят, чтобы их ребенок изучал русский язык.

Почему мы говорим, что русский язык – язык меньшинства. Я могу со всей ответственностью сказать, что и в Киеве, и в Верховной Раде большая половина говорит на русском языке. А в Одессе, согласно социологическим исследованиям, более 80 процентов жителей считают своим родным русский язык. Но мы боимся сейчас это даже вслух произнести – вдруг националисты будут нападать, вдруг они что-то скажут? Их абсолютное меньшинство, их горстка, но они активные и забивают те инициативы, которые идут в том числе от нашего города.

Сегодня в Верховной Раде собралось так называемое большинство, которое «штампует» законы, зачастую даже не читая, и руководство парламента старается сделать все, чтобы люди жили еще хуже. Другого объяснения я просто не нахожу. Венецианская комиссия говорит, что нужно внести изменения в статью 7 Закона об образовании, а спикер парламента отказывается выполнять эти рекомендации. То есть, когда выгодно, они делают, что им говорят, а когда дело касается граждан – они никого не слышат. Такой у нас, к сожалению, парламент, но я надеюсь, что больше такого не будет. Мы уже скатились на самое дно той ямы, в которой оказалась наша страна. Хочу еще раз повторить: все, что необходимо, мы делаем, мы говорим, подключаемся, но в Верховной Раде собралось большинство, которое принимает такие законы. Я уверен, что после перезагрузки власти мы отменим все эти преступные законы.

– Многих экспертов смущают цифры в бюджете. В частности, расходы на силовой блок почти вдвое превышают расходы на образование. Вы долгие годы работаете в системе образования, и, наверное, ощущаете, что забота правительства об образовании в последние годы падает, а поддержка, допустим, силового блока, пропорционально растет. У нас идет построение полицейского государства?

– Действительно, об этом сегодня многие говорят. Идет сокращение образования. Более того – в два раза меньше студентов будут получать стипендии. Если раньше в Юридической академии мы выплачивали стипендии 75-80 процентам студентов, а для некоторых из них это единственный источник дохода, то с 1 января 2018 года стипендии получат только 25-30 процентов студентов. Власть забыла, что революции делают студенты, и такое отношение может привести к большим проблемам.

– Согласно проведенному опросу, 96 процентов телезрителей канала «Репортер» не одобряют принятые реформы. О чем, на Ваш взгляд, это говорит?

– Нужно менять власть в стране. Нужна перезагрузка власти – и Верховной Рады, и правительства, и местных советов, и президента. И тогда к власти придут люди, которые действительно захотят реально помочь, и сделать все, чтобы Украина стала нормальным государством, с нормальной экономикой. Посмотрите, что сегодня делается в стране? Произошел полный отток капитала, средний класс уничтожен. Мы сегодня проводим не реформы, в только их видимость. Я предлагал прекратить вообще всякие реформы, потому что еще несколько таких реформ – и в Украине не останется граждан: пенсионеры повымирают, работать будет некому, останутся одни чиновники. Откуда возьмутся рабочие и служащие, чтобы поддерживать экономику, когда не создаются рабочие места, закрываются предприятия. А на тех предприятиях, которые еще работают – бесконечные проверки, непомерные налоги, делается все для того, чтобы предприятие закрылось. Вот в чем проблема нашего государства сегодня.

Мы уже говорили о бесплатной юридической помощи, которую оказывают в нашей Юридической клинике. Недавно мы открыли стоматологическую клинику и планируем, что жители Приморского и других районов города будут получать бесплатную стоматологическую помощь. Это связано с тем, что люди сегодня просто не в состоянии получить самую элементарную помощь. В Международном гуманитарном университете мы готовим стоматологов, и есть возможность оказывать людям помощь бесплатно. И постепенно, что касается социальных проектов, мы будем стараться оказывать бесплатную помощь. Другого варианта, как поддержать людей, я не вижу.

Я чувствую боль каждого человека, который приходит ко мне, особенно во время депутатских приемов. И я думаю, что все сегодня понимают: нужно сделать все, чтобы мы пошли на новые выборы и приняли те законы, которые нам необходимы. А те сотни законов, которые были приняты против граждан Украины, нужно отменять, и мы это сделаем!

Беседу провел Григорий БЛАЙДА, «Репортер»