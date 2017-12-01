Сегодня православные отмечают День памяти Николая Чудотворца

День Святого Николая – первый в чреде новогодних и самый любимый праздник для всех детей. Ребятишки с трепетом его ждут, стараются хорошо учиться и не расстраивать родителей, чтобы непременно получить долгожданные подарки и сладости. Однако не только дети, но и взрослые по-особенному относятся ко Дню памяти Николая Чудотворца, ведь этот праздник знаменует собой начало предновогодней поры и приближение праздника Рождества Христового.

В православной вере Святой Николай Чудотворец считается покровителем всех детей, путешественников и, в первую очередь, — моряков. По преданиям, этот человек родился во второй половине III века в городе Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, они верили во Христа и активно помогали бедным. С детства Святой Николай отличался любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все свои деньги и оставляя себе лишь самое необходимое. Однажды он решил помочь трем сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать замуж. Ночью в канун Рождества он бросил им через каминную трубу три мешочка с золотыми монетами. После помощи сестрам, Николай продолжал помогать бедным горожанам, оставаясь незамеченным и удивляя весь город. Он незаметно приносил в их дома игрушки и теплые вещи для детей, лекарства для больных. За свою доброту и кротость Николай снискал огромную любовь горожан. Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей горячей молитвой ко Христу. В народных сказаниях Святой Николай защищает людей от стихийных бедствий и спасает корабли во время жестоких штормов, выводит из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

От чистого сердца поздравляю всех верующих с Днём Святого Николая! В этот светлый и добрый праздник искренне желаю, чтобы Ваши дети всегда были здоровыми, жизнерадостными, хорошо учились и всегда радовали своих родителей! Пусть же счастье и удача придут в каждый дом, а сердца наполнятся Божьей благодатью!

— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.