Профессиональный праздник отмечают работники адвокатуры Украины

Профессия адвоката уходит своими корнями в античные времена, ведь уже тогда была актуальной защита прав и интересов человека. За многие столетия своего существования адвокатура не утратила престиж и имеет важное значение в восстановлении справедливости и торжества закона.

В независимой Украине развитие адвокатуры напрямую связано с принятием Закона Украины «Об адвокатуре», введённым в действие 19 декабря 1992 года, после чего эта дата стала профессиональным праздником для всех украинских адвокатов. За эти 25 лет удалось подготовить новое поколение настоящих профессионалов своего дела. Быть адвокатом – это не просто профессия, это призвание и образ жизни, и порой складывается так, что от профессионализма адвоката в буквальном смысле слова зависит судьба человека.

Учитывая то, что важная роль в подготовке будущих адвокатов отведена образованию, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы создали специализированный факультет адвокатуры, где наши студенты получают качественное юридическое образование в области адвокатуры. В образовательном процессе особое внимание уделяется получению практических навыков и такого необходимого на сегодня международного опыта, для чего мы приглашаем в наш университет в качестве лекторов ведущих зарубежных адвокатов, судей, прокуроров, которые знакомят наших студентов с тонкостями судебного процесса во многих зарубежных странах мира. У нас есть все необходимые условия для того, чтобы будущие адвокаты ещё со студенческих лет могли оттачивать своё профессиональное мастерство – на факультете адвокатуры многие занятия проводятся в формате импровизированных судебных заседаний в специализированных аудиториях, при нашем университете функционирует Юридическая клиника, где студенты учатся предоставлять консультации и подготавливать процессуальные документы. Более года назад наш университет подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины, что обеспечило для наших студентов и выпускников большую базу для практики и трудоустройства. На факультете адвокатуры открыт уникальный в нашей стране Музей истории адвокатуры.

В день адвокатуры Украины я искренне поздравляю с профессиональным праздником всех тех, кто посвятил свою жизнь защите прав человека и восстановлению справедливости. Пускай успех и профессионализм всегда будут Вашими верными помощниками, а Ваша работа приносит только положительные эмоции! Всегда с гордостью несите по жизни высокое звание адвоката!

— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.