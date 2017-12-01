Общественно - политическая газета "СЛОВО"
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Просмотров: 142
«Мисс Одесса - 2018» стала студентка Юракадемии Вероника Шувалова
Просмотров: 419
Одесской Юридической академии - 20 лет
Просмотров: 333
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Просмотров: 318
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Просмотров: 323
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Юридическая клиника
Просмотров: 78
В студии – судьи Верховного суда Всеволод Князев и Татьяна Анцупова
Таинство веры
Просмотров: 228
В гостях студии – секретарь Одесской епархии протоиерей Евгений Гутьяр
Слово пастыря
Просмотров: 738
Церковно-приходская воскресная школа и духовно-нравственное воспитание детей
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Сегодня, 16:31
Тысячи детей попали в настоящую зимнюю сказку
Просмотров: 149
Сегодня, 15:53
Состоялся торжественный прием членов семей погибших участников АТО
Просмотров: 133
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Общественно - политическая газета "СЛОВО"
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Общественно-политическая газета "СЛОВО" © 2016