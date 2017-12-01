Тысячи детей попали в настоящую зимнюю сказку

В канун новогодних праздников в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялись детские новогодние утренники, первые в нашем городе.
С именем Святого Николая связывают много добрых дел и чудес. Оттого православные верующие зовут его Николай-Чудотворец. По поверью Николай всегда опекал нуждающихся детей: кормил, дарил подарки и теплые вещи. Отсюда возникла традиция оставлять детям под подушкой подарки и сладости. А святой Николай считается покровителем детей, моряков и путешественников.
В нарядном зале Национального университета «Одесская юридическая академия» собралось много маленьких гостей, их мам и бабушек со всех районов Одессы. Они стали не только зрителями, но и непосредственными участниками увлекательного новогоднего представления. Юным непоседам не пришлось чинно сидеть, наблюдая захватывающие приключения сказочных персонажей – Снегурочки, Деда Мороза, его верных помощников и символа 2018 года – Собаки. Некоторые гости сами пожелали на время преобразиться в Снеговичка, Елку, Дюймовочку, Красную Шапочку и пришли в костюмах сказочных героев, мамы постарались, что создало особую праздничную атмосферу.
Ребятишки выполняли различные задания, отгадывали загадки, пели, танцевали и веселились от души. Театрализованное представление с концертными номерами у нарядной красавицы-елки было подготовлено силами Центра культуры Одесской Юридической академии и приглашенных артистов и их четвероногих питомцев, показывавших чудеса проворства.
В числе гостей были воспитанники одесских детских домов, дети переселенцев из восточных областей Украины, ребятишки из многодетных семей.
А младшего сына Инны Гумуржи мне не удалось разговорить. Одетый в костюм Тигренка, малыш не хотел ни на минуту отвлекаться от сказочных перипетий, происходивших в центре зала, активным участником которых он тоже являлся.
Отметим, что в Юридической клинике специально для такой категории граждан создан Антикризисный центр правовой помощи переселенцам.
На протяжении многих лет народный депутат Украины Сергей Кивалов опекает семьи работников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей. И в этом году ребятишки были желанными гостями на утреннике, посвященном Дню Святого Николая. В Одессе сегодня насчитывается 106 семей погибших милиционеров. Многие дети, потерявшие отцов и кормильцев, уже выросли, подрастают внуки героев. К счастью, число таких детей сейчас заметно сократилось: только девять детей несовершеннолетнего возраста. Кстати, некоторые дочери и сыновья погибших работников правоохранительных органов, избрали для себя профессию родителей, поступив в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и теперь работают в полиции, прокуратуре, МЧС.
На празднике присутствовали дети из семей ветеранов Черноморского пароходства и других ветеранских организаций.
С прошлого года в зоне внимания народного депутата Украины находятся и воспитанники Благотворительного фонда «Дорога к Дому». Теперь эти ребятишки с трудной судьбой из многодетных и малоимущих семей – постоянные гости всех праздников и благотворительных акций. А в прошлом году благодаря поддержке Сергея Васильевича подопечные фонда увидели настоящее сафари: для них была организована поездка в новый Одесский Биопарк. Вот и на празднике в Одесской юридической академии 28 ребятишек получили сладкие подарки.
Также гостями праздника стали дети-сироты, лишенные родительской опеки, из детского дома «Жемчужинка».
Приветствуя гостей новогоднего утренника, президент НУ «Одесская юридическая академия» народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил детей и их родителей с наступающим Новым 2018-м годом и пожелал всем в новом году добра, здоровья, мира и благополучия:
Череда новогодних праздников в Одесской Юракадемии также проходила при поддержке депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова.
Ни один гость утренника не ушел, не получив разноцветной глянцевой коробочки – заветного новогоднего подарка. И хотя декабрь еще не порадовал снежком, морозцем и узорами на окнах, и на дворе стоит серая дождливая погода, настроение у всех было приподнятое, самое что ни на есть новогоднее.