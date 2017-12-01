Тысячи детей попали в настоящую зимнюю сказку

В канун новогодних праздников в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялись детские новогодние утренники, первые в нашем городе.

С именем Святого Николая связывают много добрых дел и чудес. Оттого православные верующие зовут его Николай-Чудотворец. По поверью Николай всегда опекал нуждающихся детей: кормил, дарил подарки и теплые вещи. Отсюда возникла традиция оставлять детям под подушкой подарки и сладости. А святой Николай считается покровителем детей, моряков и путешественников.

В нарядном зале Национального университета «Одесская юридическая академия» собралось много маленьких гостей, их мам и бабушек со всех районов Одессы. Они стали не только зрителями, но и непосредственными участниками увлекательного новогоднего представления. Юным непоседам не пришлось чинно сидеть, наблюдая захватывающие приключения сказочных персонажей – Снегурочки, Деда Мороза, его верных помощников и символа 2018 года – Собаки. Некоторые гости сами пожелали на время преобразиться в Снеговичка, Елку, Дюймовочку, Красную Шапочку и пришли в костюмах сказочных героев, мамы постарались, что создало особую праздничную атмосферу.

Ребятишки выполняли различные задания, отгадывали загадки, пели, танцевали и веселились от души. Театрализованное представление с концертными номерами у нарядной красавицы-елки было подготовлено силами Центра культуры Одесской Юридической академии и приглашенных артистов и их четвероногих питомцев, показывавших чудеса проворства.

В числе гостей были воспитанники одесских детских домов, дети переселенцев из восточных областей Украины, ребятишки из многодетных семей.

Благодаря этому прекрасно организованному утреннику, настроение у меня радостное. Радостное еще и оттого, что тут весело и радостно моим детям. Их у меня трое. И они уже не первый год приходят сюда, в Юридическую академию, на новогодние праздники. Они организуются бесплатно, и это для нас большая радость и поддержка. И мы очень благодарны организаторам утренников за их участие и неподдельную любовь к одесситам, большим и маленьким.

— поделилась своими эмоциями Наталья Пефтибай.

А младшего сына Инны Гумуржи мне не удалось разговорить. Одетый в костюм Тигренка, малыш не хотел ни на минуту отвлекаться от сказочных перипетий, происходивших в центре зала, активным участником которых он тоже являлся.

Мы живем в Одессе уже три года, приехали сюда из Донецка. Нам очень нравится Одесса, это культурный и образовательный центр, где проводится много интересных мероприятий. Я хочу сказать «огромное спасибо» организаторам праздника, уровень которого достаточно высок, и, прежде всего, президенту этого вуза Сергею Кивалову. Сергей Васильевич, спасибо Вам от всех донецких ребятишек, проживающих в Одессе, которые сейчас на этом новогоднем утреннике. Дети довольны, счастливы, танцуют и веселятся.

Отметим, что в Юридической клинике специально для такой категории граждан создан Антикризисный центр правовой помощи переселенцам.

На протяжении многих лет народный депутат Украины Сергей Кивалов опекает семьи работников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей. И в этом году ребятишки были желанными гостями на утреннике, посвященном Дню Святого Николая. В Одессе сегодня насчитывается 106 семей погибших милиционеров. Многие дети, потерявшие отцов и кормильцев, уже выросли, подрастают внуки героев. К счастью, число таких детей сейчас заметно сократилось: только девять детей несовершеннолетнего возраста. Кстати, некоторые дочери и сыновья погибших работников правоохранительных органов, избрали для себя профессию родителей, поступив в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и теперь работают в полиции, прокуратуре, МЧС.

На празднике присутствовали дети из семей ветеранов Черноморского пароходства и других ветеранских организаций.

С прошлого года в зоне внимания народного депутата Украины находятся и воспитанники Благотворительного фонда «Дорога к Дому». Теперь эти ребятишки с трудной судьбой из многодетных и малоимущих семей – постоянные гости всех праздников и благотворительных акций. А в прошлом году благодаря поддержке Сергея Васильевича подопечные фонда увидели настоящее сафари: для них была организована поездка в новый Одесский Биопарк. Вот и на празднике в Одесской юридической академии 28 ребятишек получили сладкие подарки.

Также гостями праздника стали дети-сироты, лишенные родительской опеки, из детского дома «Жемчужинка».

Приветствуя гостей новогоднего утренника, президент НУ «Одесская юридическая академия» народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил детей и их родителей с наступающим Новым 2018-м годом и пожелал всем в новом году добра, здоровья, мира и благополучия:

Мы всегда рады принимать у себя гостей, делаем это от души и искренне стараемся, чтобы здесь они были окружены заботой, любовью и вниманием. В преддверии новогодних праздников детям особенно нужно верить в добро и справедливость, в исполнение задуманного. И эти новогодние утренники – одна из наших социальных программ, которую мы развиваем и которая дает положительные результаты. Воспитывать нужно добром, заботой и любовью, – только так можно вырастить по-настоящему счастливых людей. Уверен, что многие из этих маленьких одесситов, станут нашими студентами, когда вырастут.

— сказал в своем выступлении Сергей Васильевич.

Череда новогодних праздников в Одесской Юракадемии также проходила при поддержке депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Ни один гость утренника не ушел, не получив разноцветной глянцевой коробочки – заветного новогоднего подарка. И хотя декабрь еще не порадовал снежком, морозцем и узорами на окнах, и на дворе стоит серая дождливая погода, настроение у всех было приподнятое, самое что ни на есть новогоднее.