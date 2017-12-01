Социологический опрос: абсолютное большинство правительственных инициатив Одесситы и жители Одесской области не поддерживают

- В декабре 2017 года Одесские социологи провели исследование, в котором поинтересовались мнением жителей региона не только о недавно принятых реформах и о Государственном бюджете на следующий год.

Представители Центра политических и социологических исследований «Аргумент» опросили более 800 респондентов (теоретическая ошибка выборки при доверительном интервале 0,95 не превышает 3,5%) и выяснили, что абсолютное большинство правительственных инициатив жители Одессы и Одесской области не поддерживают.

К реформе образования, которая, к слову, вызвала бурную реакцию соседей - Венгрии и Румынии, а также представителей Венецианской комиссии, негативно относятся почти 64% опрошенных, а положительно лишь 28%. Норма об обязательном обучении на украинском языке после четвертого класса школы вызывает негодование 93% жителей региона, одобряют это нововведение лишь 3% респондентов.

Как вы считаете, как скажется новая пенсионная реформа на жизни пенсионеров?», - так звучал еще один вопрос социологов. 71% опрошенных уверены, что ничего хорошего пенсионная реформа не сулит старшему поколению украинцев.

Столько же, 71% участников исследования отрицательно относятся и к судебной реформе, которая также была принята в конце года. К медицинской реформе почти 70% опрошенных относятся с недоверием, и лишь менее 19% поддерживают.

И наконец, показатели бюджета страны на следующий год осуждают 76% участников соцопроса. А некоторые респонденты во время интервью социологам и вовсе назвали его «геноцидом» украинцев.