Одесситы обратились за помощью к народному депутату Украины

Пожалуй, именно здесь, в Общественной приемной народного депутата, легко определить болевые точки нашего общества, то, что волнует более всего граждан нашей страны.

Сюда ежедневно обращаются люди из разных районов Одессы со своими проблемами и бедами, как в последнюю инстанцию, веря, что здесь их выслушают, поддержат и помогут.

Представители профсоюза Одесского морского торгового порта пришли на прием с жалобой на неправомерные, по их мнению, действия руководства порта. В октябре 2017 года администрация Одесского порта издала приказ, согласно которому в новом году предусматривается замена существующей государственной системы охраны портов и привлечение частных охранных организаций. С этой целью объявлен тендер, и уже на днях будет объявлен победитель конкурса. В связи с этим ожидается массовое сокращение штата работников, а сотни семей останутся без средств к существованию.

Прежде, чем ликвидировать имеющиеся рабочие места, администрация порта должна сначала озаботиться трудоустройством этих граждан. Я рад, что профсоюзы порта встали на защиту людей, которые могут остаться без работы, пишут письма, бьют тревогу. Обратились ко мне как к юристу и народному депутату – дать экспертную оценку статьи 10 Закона о морских портах, где прописаны права работников порта. Мы попытаемся их защитить в правовом поле, оказать правовую помощь. А если не поможет, обратимся в суд. Нужно думать прежде, чем принимать решение избавиться от государственной структуры, заменив ее частной. Нужно думать о людях,

– подчеркнул Сергей Васильевич.

После принятия Пенсионной реформы многих одесситов сегодня крайне волнует перерасчет пенсий.

Валентина Болгарчук проработала 37 лет. По достижении пенсионного возраста в 1991 году ей определили пенсию –132 рубля, по тем временам очень хорошую. Но получать ее женщине не довелось. Кризис, девальвация свели все к ничтожным крохам. Сегодня ее пенсия, после «повышения» на 168 гривен составляет 1711 гривен.

Валерий Данилович Соловьев – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Отработав в зоне газосварщиком и являясь инвалидом второй группы, он имеет общий трудовой стаж 50 лет. Но вместе со всеми выплатами, льготами и перерасчетами его пенсия составляет только 3700 гривен. Перенеся несколько операций, Валерий Данилович вынужден признать, что этих денег едва хватает на лекарства.

Болит душа от такого отношения к людям. Старики сегодня не лечатся и попросту голодают. Пойти в аптеку и купить лекарства – для многих дорогое «удовольствие». Методика перерасчета, которую предложил нам Пенсионный фонд, вызывает полное недоумение. И некоторые депутаты позволили себе голосовать за эту пенсионную реформу. Политики оторвались от реальной жизни и не понимают, что происходит сегодня в стране. Мы уже обратились к специалистам кафедры трудового права НУ «ОЮА», чтобы они проверили методику перерасчета. Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить нашим пожилым гражданам достойную старость, а не унизительное выживание, – сказал Сергей Кивалов.

Со своей бедой в приемную обратилась Александра Богданова, работник Вооруженных сил Украины, состоящая на квартирном учете для улучшения жилищных условий с 2003 года. 19 лет женщина проживает в общежитии Военгородка (пр.Гагарина,19), из них – 15 лет там официально прописана. Сейчас территория общежития попала под пятно застройки. На этом месте строительная компания совместно с Министерством обороны намеревается возвести четыре многоэтажных дома. А Богдановой предлагают переселиться в казарму в другом военном городке, без права собственности и без дальнейшего обеспечения собственным жильем. Из-за несогласия с таким условиями застройщика жизнь Александры Терентьевны превратилась в кошмар. Ее квартиру неоднократно грабили, разобрали крышу, бьют окна, засыпают песком вход, – словом, делают все для того, чтобы вынудить женщину уйти, чтобы снести строение.

Выход из ситуации, по мнению Сергея Кивалова, однозначный:

Жительница военгородка должна быть обеспечена равноценным жильем в 36 квадратных метров, какое у нее и было, и она имеет на это полное право. А ее, вместо того, чтобы предоставить ей квартиру, не ухудшая ее жилищных условий, сегодня запугивают. Александра Терентьевна отслужила в Вооруженных силах, сначала в качестве военнослужащей, потом – служащей. Стаж работы заслуживает уважения к ней, а она обивает пороги и нигде не находит понимания. На совершение преступления в отношении проживающих в общежитии граждан должны обратить внимание и Министр обороны, и правоохранительные органы. Мы включим все рычаги воздействия, чтобы защитить Александру Богданову, которая нуждается в помощи.

Другая дикая ситуация. К народному депутату Украины обратились родственники 15-ти украинских моряков, которые уже два года находятся, по сути, заложниками на территории чужого государства. Судно «Free Neptun» стоит на дальнем рейде в порте Сахар Омана. Судовладелец греческой компании «Free Bulkers»– банкрот, сбежал. В августе этого года, в связи с долгами судовладельца перед властями порта, по решению суда судно было арестовано. И наших моряков насильно удерживают в целях охраны арестованного судна. Два года им не платят зарплату, мало того – им не оказывают никакой медицинской помощи, держат впроголодь, в ужасных санитарных условиях – в жару без кондиционеров и питьевой воды. Состояние здоровья многих из них вызывает серьезные опасения, но связаться с моряками не представляется возможным.

Вопиющий случай: украинских моряков сделали рабами,– констатировал Сергей Васильевич. – Куда только не обращались родные моряков, оказавшихся в беде! Никакого результата. В Министерстве иностранных дел Украины им говорят: езжайте в Москву и там обращайтесь в Посольство Омана, поскольку у нас нет дипломатических отношений с этой страной. Но прямая обязанность министерства иностранных дел Украины вмешаться и оказать помощь нашим согражданам, вернуть их на родину. Чем же тогда занимается МИД, в обязанности которого, в первую очередь, входит поддержка соотечественников за рубежом?! Раньше, бывало, моряки отказывались покидать судно, чтобы нерадивые судовладельцы выплатили им полагающуюся зарплату. Тут же родные уже не хотят никаких зарплат, а мечтают лишь об одном: чтобы их сыновья и мужья вернулись живыми домой. Такого наплевательского отношения к своим согражданам, наверное, больше нет нигде. Я приложу максимум усилий, использую все правовые рычаги, чтобы освободить наших ребят и вернуть их в Одессу.

По завершение приема народный депутат Украины Сергей Кивалов был вынужден признать, что абсолютное большинство жалоб граждан справедливо:

Лишний раз убеждаюсь, что правовые институты в нашей стране, которые должны защищать интересы наших граждан, не работают, или работают неэффективно. Паралич власти налицо. Напрашивается вывод: следует провести полную перезагрузку власти. Верховная Рада должна сформировать новое правительство. Если нам это удастся сделать в ближайшее время, то, может быть, ситуация начнет исправляться, А так она с каждым днем все хуже и хуже. Мы должны жить в правовом поле и чувствовать защищенность со стороны государства, а иначе народ просто не выдержит всего того, что происходит в нашей стране.

По завершении приема были подготовлены соответствующие депутатские запросы в Пенсионный фонд и Министерство обороны Украины. А ситуацию с моряками судна «Free Neptun» Сергей Кивалов пообещал озвучить с трибуны Верховной рады Украины.