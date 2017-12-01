Одесситы обратились за помощью к народному депутату Украины

Пожалуй, именно здесь, в Общественной приемной народного депутата, легко определить болевые точки нашего общества, то, что волнует более всего граждан нашей страны.
Сюда ежедневно обращаются люди из разных районов Одессы со своими проблемами и бедами, как в последнюю инстанцию, веря, что здесь их выслушают, поддержат и помогут.
Представители профсоюза Одесского морского торгового порта пришли на прием с жалобой на неправомерные, по их мнению, действия руководства порта. В октябре 2017 года администрация Одесского порта издала приказ, согласно которому в новом году предусматривается замена существующей государственной системы охраны портов и привлечение частных охранных организаций. С этой целью объявлен тендер, и уже на днях будет объявлен победитель конкурса. В связи с этим ожидается массовое сокращение штата работников, а сотни семей останутся без средств к существованию.
После принятия Пенсионной реформы многих одесситов сегодня крайне волнует перерасчет пенсий.
Валентина Болгарчук проработала 37 лет. По достижении пенсионного возраста в 1991 году ей определили пенсию –132 рубля, по тем временам очень хорошую. Но получать ее женщине не довелось. Кризис, девальвация свели все к ничтожным крохам. Сегодня ее пенсия, после «повышения» на 168 гривен составляет 1711 гривен.
Валерий Данилович Соловьев – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Отработав в зоне газосварщиком и являясь инвалидом второй группы, он имеет общий трудовой стаж 50 лет. Но вместе со всеми выплатами, льготами и перерасчетами его пенсия составляет только 3700 гривен. Перенеся несколько операций, Валерий Данилович вынужден признать, что этих денег едва хватает на лекарства.
Со своей бедой в приемную обратилась Александра Богданова, работник Вооруженных сил Украины, состоящая на квартирном учете для улучшения жилищных условий с 2003 года. 19 лет женщина проживает в общежитии Военгородка (пр.Гагарина,19), из них – 15 лет там официально прописана. Сейчас территория общежития попала под пятно застройки. На этом месте строительная компания совместно с Министерством обороны намеревается возвести четыре многоэтажных дома. А Богдановой предлагают переселиться в казарму в другом военном городке, без права собственности и без дальнейшего обеспечения собственным жильем. Из-за несогласия с таким условиями застройщика жизнь Александры Терентьевны превратилась в кошмар. Ее квартиру неоднократно грабили, разобрали крышу, бьют окна, засыпают песком вход, – словом, делают все для того, чтобы вынудить женщину уйти, чтобы снести строение.
Выход из ситуации, по мнению Сергея Кивалова, однозначный:
Другая дикая ситуация. К народному депутату Украины обратились родственники 15-ти украинских моряков, которые уже два года находятся, по сути, заложниками на территории чужого государства. Судно «Free Neptun» стоит на дальнем рейде в порте Сахар Омана. Судовладелец греческой компании «Free Bulkers»– банкрот, сбежал. В августе этого года, в связи с долгами судовладельца перед властями порта, по решению суда судно было арестовано. И наших моряков насильно удерживают в целях охраны арестованного судна. Два года им не платят зарплату, мало того – им не оказывают никакой медицинской помощи, держат впроголодь, в ужасных санитарных условиях – в жару без кондиционеров и питьевой воды. Состояние здоровья многих из них вызывает серьезные опасения, но связаться с моряками не представляется возможным.
По завершение приема народный депутат Украины Сергей Кивалов был вынужден признать, что абсолютное большинство жалоб граждан справедливо:
По завершении приема были подготовлены соответствующие депутатские запросы в Пенсионный фонд и Министерство обороны Украины. А ситуацию с моряками судна «Free Neptun» Сергей Кивалов пообещал озвучить с трибуны Верховной рады Украины.