Одесский облсовет выступил с обращением об учреждении Дня памяти инженера-конструктора Сергея Королёва

Одним из пунктов повести дня пятнадцатой сессии областного совета VII созыва стал проект-решение, инициированный Виталием Саутёнковым, который предусматривал обращение к Президенту Украины и Верховной Раде объявить 12 января Днём памяти инженера-конструктора Сергея Павловича Королёва.

«У нас отмечают день памяти Леси Украинки, День рождения Тараса Шевченко, день памяти Вербицкого... Но чем хуже Королев? Чем хуже эта фундаментальная фигура, которая поставила на ноги и научила ходить мировую космонавтику? Поймите, что никому кроме нас этот человек не интересен. Ни одной стране мира, кроме Украины, принципиально не выгодно прославлять его имя. В Советском Союзе его имя было засекречено. Оно не упоминалось ни в новостях при запуске первого спутника, ни при первом полете человека в космос. Лишь после смерти Сергея Павловича мы получили возможность узнать о том, кем был этот человек, какие испытания ему пришлось пройти и какой вклад в мировую науку он сделал!» - обратился к областному собранию член ПП «Оппозиционный блок» Виталий Саутенков.

«Практически каждый украинец знает имя и подвиги космонавта Гагарина. Но знают ли они, кто такой Королев? Знают ли они о вкладе этого великого ученого в мировую космонавтику? Скорее всего - нет. В лучшем случае имеют лишь поверхностное представление о его заслугах и достижениях. В этом вы можете легко убедиться, спросив «кто такой Королев" у молодого поколения, у своих детей и внуков!» - отметил депутат.

Украинские предприятия, к становлению которых был причастен С.П. Королев, продолжают и сегодня успешно работать в направлении развития украинской космонавтики, а именно:

- «Южное» и «Южмашзавод» в Днепропетровске продолжают разработки и строят современные ракетоносители и космические аппараты;

- харьковские предприятия «Коммунар», «Хартрон», научный институт приборостроения, научно-исследовательский институт радиоизмерений создают сложные системы для космических кораблей, спутников, ракет-носителей и наземных комплексов;

- киевские предприятия «Арсенал», «Киевприбор», «Курс», «Элмис», «КРЗ» создают оптические радиотехнические системы и приборы для космоса;

- Евпаторийский космический центр осуществляет управление космическими аппаратами и готовится к обеспечению дальних космических миссий, задуманных еще Королевым.

«Я знаю, что вопрос о провозглашении Дня памяти Королева все чаще и чаще обсуждается в кулуарах Верховной Рады, но создается впечатление, то ли времени на рассмотрения нет… то ли приоритеты другие. А я думаю, что наша культурная Одесская область должна созревать быстрее, чем Киев. И инициировать вопросы такого масштаба самостоятельно.

Считаю, что наша обязанность не допустить, чтобы имя и достижения Сергея Павловича Королева растворились во времени и остались забытыми украинским народом. Именно поэтому, хочу, чтобы мы обратились к депутатам Верховной Рады и Президенту Украины о провозглашении 12 января Днем памяти инженера-конструктора Сергея Павловича Королева. Вместе с тем выражаю абсолютную уверенность, что если наша страна посвятит хотя бы один день в году почитанию памяти Королева, то гений этого человека, как бы пафосно это не звучало, но сохранится в сердцах народа и будет вдохновлять их на новые научные достижения и открытия», - отметил Виталий Саутёнков.

Депутаты Одесского областного совета приняли обращение к Президенту Украины и Верховной Раде объявить 12 января Днём памяти инженера-конструктора Сергея Павловича Королёва.

За проголосовали 65 депутатов.

Сергей Павлович Королев - фигура всемирного масштаба, величайший изобретатель, который фактически изменил историю всего человечества. Именно он реализовал запуск в космос первого искусственного спутника Земли, запуск спутника с собакой Лайкой. Он осуществил первый запуск баллистической ракеты с подводной лодки, и сделал реальностью первый в мире полет человека в космос. Его судьба во многом связана с Одессой: детские годы, учеба, начало трудовой деятельности. Став членом Авиации и Воздухоплавания Украины, именно в Одессе Сергей Королев представил свой первый проект летательного аппарата - планёра К-5. Дважды репрессирован. В 1938 году Королёв, вместе с коллегой и другом одесским инженером Валентином Глушко, был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Он был включен в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР, в котором он шел по расстрельной статье. Таким образом, Сергей Королев прошел «Бутырку» в Москве, пересылочную тюрьму в Новочеркасске, а затем был отправлен на Калыму. По некоторым данным его неоднократно подвергали пыткам. От расстрела и дальнейшего тюремного заключения его спас гений незаменимого инженера-конструктора.