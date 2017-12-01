В Юракадемии прошел новогодний утренник для маленьких одесситов

В преддверии Нового года может случиться самое настоящее чудо – в этом смогли убедиться маленькие одесситы на празднике радости и веселья в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Новогодний утренник посетили более тысячи детей и внуков сотрудников вуза.

В празднично украшенном и просторном зале Юракадемии царила волшебная атмосфера. Гостей праздника ждали герои из любимых мультфильмов, экзотические животные, большое количество фото-зон, новогодняя елка, подарки и веселая музыка.

Словами приветствия открыл праздник президент НУ «ОЮА», академик Сергей Кивалов, он пожелал всем сотрудникам и их детям больших успехов в новом 2018-м году:

Дорогие друзья, мы рады приветствовать Вас в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия»! Мы очень долго готовились к этому празднику и хотим, чтобы вы от души повеселились и получили большой заряд положительных эмоций. Я уверен, что все дети, присутствующие сегодня на празднике, продолжат хорошие традиции нашего вуза и спустя годы станут нашими студентами и пополнят дружную университетскую семью. Я искренне поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Пусть в Ваших семьях и домах всегда царит уют, тепло и достаток, а дети будут здоровы и радуют Вас! С наступающим Новым годом!

Затем детей ожидало настоящее путешествие в сказку, где злая колдунья похитила символ нового 2018-го года. Чтобы развеять магию, все ребята принимали участие в конкурсах, пели и танцевали. На помощь им пришли герои мультфильмов – свинка Пеппа, Лунтик и Миккимаус.

Концертная программа сопровождалась выступлением танцевальных коллективов, фокусника-иллюзиониста, а также шоу с участием дрессированных животных.

Особо праздничную атмосферу в этот день создали и сами дети: они преобразились в различных сказочных героев. Ведь на празднике проходил конкурс на лучшие новогодние костюмы. И кто только из сказочных героев не пришёл на этот утренник! У каждого маленького гостя торжества свой образ – кто-то лисичка, кто-то принцесса, а кто-то сегодня — пират. По результатам конкурса, было выбрано 18 детишек-победителей, которые получили призы от Деда Мороза и Снегурочки.

Дети студентов и сотрудников НУ «ОЮА» веселились от души, выполняли различные задания от Деда Мороза и Снегурочки, отгадывали загадки, пели, танцевали и водили хороводы. В завершение праздника, каждый ребенок получил долгожданный подарок и прекрасное настроение.

Счастливы дети, а значит счастливы и родители. Они благодарят за то, что ежегодно для их детей организовывают подобные утренники.

Такая потрясающая атмосфера и прекрасный концерт для наших детей. Мой сын, которому два с половиной года впервые увидел Деда Мороза, и он в восторге! Хочу искренне поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за этот праздник не только для малышей, но и для родителей. Мы окунаемся в новогоднюю сказку и вспоминаем наше детство. — говорит доцент кафедры криминологии Алена Марчук.

Нашим деткам очень нравится. Тем более, что моя дочка сегодня еще выступала вместе с танцевальным коллективом «Счастье». Праздник грандиозный, столько интересных номеров, конкурсов. Уверенна, все присутствующие сегодня здесь дети – точно наши будущие абитуриенты — отметила заведующая кафедрой аграрного, земельного и экологического права Елена Харитонова.

Проводить подобные утренники стало доброй традицией. Это самый любимый и долгожданный праздник, объединяющий всех студентов и сотрудников университета, он наполнен приятными сюрпризами для детей и взрослых.

В университете еще долго слышен был веселый детский смех. Ребята играли в снежки, писали письма Деду морозу и фотографировались в красивых фотозонах. Они обязательно вернутся сюда в следующем году, чтобы снова поверить в новогодние чудеса.