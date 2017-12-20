Студенты встретились с Генеральным прокурором и Министром образования и науки Украины

В Украине впервые прошел конкурс студенческих научных работ на тему «7 шагов к улучшению работы прокурора» и «7 шагов прокурора на встречу обществу».

Конкурс вызвал большой интерес у студентов-юристов всех вузов Украины: в нем приняли участие более двух тысяч студентов. В полуфинал была отобрана 331 работа. Среди представленных студентами работ Комиссия в составе работников Генеральной прокуратуры Украины, Министерства образования и науки Украины и преподавателей ведущих вузов выбрала 23 лучшие. Конкурс творческо-научных работ на тему прокурорско-следственной деятельности - это новый формат общения между студентами и правоохранительными органами Украины. Он дает возможность студентам выразить своё видение реформ, вносить предложения, активно участвовать в решении важных вопросов в жизни нашей стране. А для правоохранительных органов - это возможность заручиться поддержкой украинского студенчества и молодежи как наиболее прогрессивной части общества.

В число победителей конкурса вошли шесть студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» - Екатерина Мироненко, Ирина Демчишин, Елена Задорожная; Андрей Артеменко, Александр Черников (Черкасский факультет НУ «ОЮА») и Инна Рымчук (Николаевский юридический колледж НУ «ОЮА»).

Награждали лучших из лучших Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Также победителей конкурса приветствовал Министр внутренних дел Арсен Аваков. Студентам они вручили дипломы и памятные подарки.

Также дипломами победителей конкурса творческих работ на тему прокурорско-следственной деятельности, проведенного среди студентов, которые проходят обучение по специальности «Право», были отмечены вузы, чьи студенты завоевали победу на конкурсе. Диплом НУ «ОЮА» получила проректор по науке, доктор юридических наук Галина Ульянова. Галина Алексеевна, в свою очередь высказала благодарность Генпрокурору, Министру образования и науки, Министру внутренних дел за активное участие в подготовке и научной деятельности студентов, которое дает возможность им раскрыть свой потенциал, а также вручила им памятные медали, выпущенные Национальным банком Украины к 20-летию Национального университета «Одесская юридическая академия» и 170-летию Одесской школы права.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» большое внимание уделяется научно-практической деятельности: проводится масса различных научных и образовательных мероприятий, круглых столов, научно-практических конференций. Нам очень приятно, что студенты НУ «ОЮА» достойно представили наш университет на этом конкурсе. Показательно, что современная молодежь проявляет неравнодушие к ситуации в стране и реформам, которые сейчас проводятся. Я уверена, что такие талантливые, активные и умные студенты обязательно станут высококвалифицированными специалистами своего дела и воплотят в жизнь прогрессивные изменения, происходящие в нашей стране,

- отметила Галина Ульянова.

Положительную оценку работам участников предоставил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко:

Инициатива обратиться к студентам и узнать, что они думают и, главное, что они предлагают по поводу прокуратуры - была очень интересной. Ваши научные работы проникнуты верой, надеждой, своим видением, и, если вы верите, вы всего добьетесь.

Встреча студентов с Генпрокурором прошла в формате диалога - каждый студент имел возможность задать ему вопрос касательно реформы органов прокуратуры и высказать собственное мнение на эту тему.