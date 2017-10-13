Одесский вуз стал центром международного сотрудничества Украины

Становление современной системы образования в Украине неразрывно связано с процессом сближения нашего государства с Европейским Союзом. Стоит отметить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» большое внимание уделяется развитию академической мобильности, изучению иностранных языков и проведению на базе университета конференций с участием представителей ведущих международных институтов.
В настоящее время на базе университета реализовывается проект ОБСЕ и Европейского центра верховенства права. Главная цель программы академических обменов - проведение цикла лекций преподавателей ведущих юридических учебных заведений.
Координатор проектов ОБСЕ в Украине и Председатель центра верховенства права встретились с президентом НУ «ОЮА» Сергеем Киваловым по поводу дальнейшего сотрудничества.
Также стоит отметить визит в Одесскую Юракадемию Главного ученого Министерства алии и абсорбции Государства Израиль, ведущего израильского политолога и социолога Владимира Ханина. Для студентов он провел публичную лекцию на тему «Израиль и Ближний Восток в эпоху Трампа» и встретился с президентом университета Сергеем Киваловым.
Во время встречи были достигнуты договоренности о академический обмен студентами и преподавателями между Одесской Юракадемии и университетами Израиля.
Кроме того, с двухнедельным образовательным циклом лекций университет посетил преподаватель Женевского института ООН по правам человека Кристоф Пешу. Присутствующие на лекциях юристы подчеркивают важность подобных встреч - как для их профессионального роста, так и для имиджа украинской науки в Европе и мире.
Главная сфера интересов Кристофа Пешу - проблемы защиты прав человека. Именно по этой тематике гость из Швейцарии читал лекции студентам Одесской Юракадемии.
Отметим, что сегодня Одесская Юракадемия имеет тесные связи с авторитетными международными институтами, такими как Совет Европы, Венецианская комиссия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский Суд по правам человека, различные отраслевые международные межправительственные организации, дает возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институтах для студентов и выпускников университета.