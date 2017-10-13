Одесский вуз стал центром международного сотрудничества Украины

Становление современной системы образования в Украине неразрывно связано с процессом сближения нашего государства с Европейским Союзом. Стоит отметить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» большое внимание уделяется развитию академической мобильности, изучению иностранных языков и проведению на базе университета конференций с участием представителей ведущих международных институтов.

В настоящее время на базе университета реализовывается проект ОБСЕ и Европейского центра верховенства права. Главная цель программы академических обменов - проведение цикла лекций преподавателей ведущих юридических учебных заведений.

Программа академических обменов, в рамках которой мы сейчас находимся в Одессе, поддерживает обмен знаниями, опытом, мнениями между учеными, преподавателями, студентами различных учебных заведений из разных уголков Украины. Таким образом мы формируем общенационального юриста, помогаем юридическим школам разносторонне развивать студентов.

— рассказала координатор проектов ОБСЕ в Украине Ирина Иванкив.

Координатор проектов ОБСЕ в Украине и Председатель центра верховенства права встретились с президентом НУ «ОЮА» Сергеем Киваловым по поводу дальнейшего сотрудничества.

Сергей Васильевич поздравил нас и сказал, что очень замечательным является то, что ученые-администривисты из разных городов из фундаментальных школ права посетили НУ «ОЮА» и представили свои лекции и своё видение проводимых в Украине реформ. Мы с удовольствием будем и в дальнейшем развивать наше сотрудничество. Расширим аудиторию для преподавателей и студентов и будем принимать самое активное участие в этом мероприятии.

— отметил председатель Европейского центра верховенства права Дмитрий Лученко.

Во время такого обмена идеями студенты имеют возможность услышать мнение представителей различных юридических школ, вынести для себя что-то полезное. Это соответствует политике, которую проводит наш университет - открытость и развитие связей.

— подчеркнул заведующий кафедрой морского и таможенного права, доктор юридических наук, профессор Борис Кормич.

Также стоит отметить визит в Одесскую Юракадемию Главного ученого Министерства алии и абсорбции Государства Израиль, ведущего израильского политолога и социолога Владимира Ханина. Для студентов он провел публичную лекцию на тему «Израиль и Ближний Восток в эпоху Трампа» и встретился с президентом университета Сергеем Киваловым.



Крайне впечатлен тем фактом, что студенты слушают здесь лекции на английском, немецком, французском языках. Это чрезвычайно расширяет кругозор исследований в этом учебном заведении.

Во время встречи были достигнуты договоренности о академический обмен студентами и преподавателями между Одесской Юракадемии и университетами Израиля. — поделился Главный ученый Министерства алии и абсорбции Израиля Владимир Ханин.



Кроме того, с двухнедельным образовательным циклом лекций университет посетил преподаватель Женевского института ООН по правам человека Кристоф Пешу. Присутствующие на лекциях юристы подчеркивают важность подобных встреч - как для их профессионального роста, так и для имиджа украинской науки в Европе и мире.



Главная сфера интересов Кристофа Пешу - проблемы защиты прав человека. Именно по этой тематике гость из Швейцарии читал лекции студентам Одесской Юракадемии.

Для студентов университета созданы отличные условия. Все ресурсы направлены на то, чтобы обеспечить студентам качественную среду для обучения и улучшения своих знаний. Также меня поразили и сами студенты. Они очень сконцентрированы на лекциях. Они не отвлекались, и все внимание концентрировали на вопросах, которые обсуждались. Также отмечу, что они поднимали очень важные темы по защите прав человека.

— преподаватель Женевского института ООН по правам человека Кристоф Пешу.

Отметим, что сегодня Одесская Юракадемия имеет тесные связи с авторитетными международными институтами, такими как Совет Европы, Венецианская комиссия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский Суд по правам человека, различные отраслевые международные межправительственные организации, дает возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институтах для студентов и выпускников университета.