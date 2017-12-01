В преддверии Нового года в Одессе чествовали ветеранов

В банкетном зале Национального университета «Одесская юридическая академия» собрались дорогие гости - ветераны, те, кто много потрудился и трудится на благо нашей Одессы. Повестка дня включала в себя всего один вопрос: поздравить друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Взглянув в зал, можно было увидеть лица наших ветеранов, людей, имеющих по 40-50 лет трудового стажа. Это ветераны Великой войны, ветераны труда, ветераны Черноморского морского пароходства. Душа радовалась оттого, что эти достойные граждане Одессы смогли увидеться друг с другом накануне праздника, ведь такая возможность выпадает не часто, к сожалению. Это был день, когда народным депутатом Украины Сергеем Киваловым и депутатами Украинской морской партии были отложены все мероприятия, ради того, чтобы отдать дань уважения нашим ветеранам за все, что они делают. А от них сегодня многое зависит в нашем государстве, в нашем городе. Ведь они – наши старейшины, уходящее поколение, которое оставляет нам свой опыт, свою память, свое бесценное духовное наследие.

Сергей Кивалов, приветствуя гостей праздника, поздравил их с предстоящими радостными событиями, сказал в адрес собравшихся много хороших, теплых слов, и это сразу же создало атмосферу дружелюбия и духовного единства у сидящих в зале.

О проблемах в такой день говорить не хочется никому, поэтому звучали только слова дружбы, любви, добрые пожелания и поздравления. Огромный зал был уставлен столами с разнообразными угощениями, одним своим видом уже поднимающими настроение. А каждый из сидящих за столиками людей чувствовал себя окруженным друзьями.

Наши ветераны должны знать, что они сегодня востребованы, то есть, наши ветераны – это наше достояние, они носители традиций, хранители нашей истории, и мы должны делать все для того, чтобы они как можно дольше находились вместе с нами. Я искренне всех их уважаю, ведь это они поднимали послевоенное производство, они трудились, делали все для того, чтобы в трудное время восстановить разрушенное войной хозяйство. Сегодня, когда в стране снова упадок, мы обращаемся к их бесценному опыту, чтобы они помогали нам теми знаниями, которыми они обладают. Роль ветеранов в жизни общества невозможно переоценить, и я считаю, что наш долг – находить время и возможности для того, чтобы всячески поддерживать этих людей, которые заслужили, именно заслужили такое уважение и авторитет. К великому сожалению, государство практически не уделяет этому внимания. Сегодня в правительстве популяризуют какие-то другие ценности, но мы должны помнить об этих людях. Мы со своей стороны в этом году разработали несколько социальных программ и намерены их развивать и в дальнейшей перспективе. Это компьютерные курсы для пожилых людей, это и бесплатная юридическая консультация, и сегодня нами запланировано бесплатное зубное протезирование в недавно открытой Университетской стоматологической клинике МГУ. Потому что если не мы, то кто же им будет помогать? А ведь люди старшего поколения достойны самого уважительного отношения. Я искренне хочу поздравить их всех с наступающим Новым годом, хочу пожелать им всем, самое главное, чтоб они были востребованы, чтоб они были здоровы, чтоб они были счастливы и благополучны, потому что они этого заслужили. Чтобы они принимали участие в общественной жизни нашего города. Будьте здоровы, друзья, и пусть Вас Господь хранит!

В декабре отмечает юбилей Александр Поповиченко, ведущий программы «Новое время» телеканала «Академия». Юбиляр получил ценный подарок от Сергея Кивалова и исполнил для гостей праздника прекрасную песню.

Мне приятно, что мы сегодня поздравляем и чествуем ветеранов. В этом зале я вижу сияющие лица ветеранов, в числе которых генералы, заслуженные военные с орденами, с медалями, и это создает особую эмоциональную наполненность зала. Я желаю всем, чтоб в уходящем году осталось все негативное, плохое, а Новый год чтобы принес радость, удачу, вдохновение. Пусть у всех на душе будет солнечное озарение, чтоб рядом находились настоящие, добрые друзья, хочется, чтоб лучшие ваши чаяния и надежды сбылись, а 2018 год стал самым лучшим из всех прожитых вами лет!

— сказал юбиляр Александр Поповиченко.

Один из почетных гостей праздника – генерал-майор артиллерии Затонский Виктор Николаевич.

Я хочу сказать, что очень приятно, что на этот праздник нашли возможным поздравить с Новым годом и Рождеством всех ветеранов, всех тех, кто много отдал в своей жизни для того, чтобы мы жили в нашей стране, и чтобы она была счастливой. Ветераны благодарны, что здесь собрались настоящие друзья, товарищи, которые думают об одном, чтоб всегда у нас было мирно, и чтоб мы всегда жили дружно со всеми нашими соседями, в доме, в городе, и в стране. Я благодарен молодежи, которая сейчас продолжает начатое их прадедами и дедами, те традиции, которые мы сами продолжали после своих прадедов. А мы, в свою очередь, с большим уважением относимся к нашей молодежи. Печалит, что немножко слабовато государство заботится о ветеранах, да и о пенсионерах вообще. Достаточно вспомнить о размере сегодняшних пенсий. И мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он - один из немногих, кто последовательно проявляет заботу о людях. Спасибо ему и Юридической клинике хочу сказать еще и потому, что когда ветераны обращаются за помощью, им оказывают всю всестороннюю поддержку, притом совершенно бесплатно. Вот, сегодня возникают некоторые споры по поводу того, в соответствии с какой должностью ветераны должны получать пенсии, ведь многие должности сегодня упразднены? И вот, юристы разбирались и помогали отстаивать людям их материальные права. А ведь для пожилых людей это часто вопрос жизни и смерти.

Многие гости праздника с искренним чувством благодарности подходили пожать руку Сергею Васильевичу, выражая признательность за то, что он отстаивает их права в стенах Верховной Рады. Сегодня на повестке дня народного депутата Украины Сергея Кивалова – новые задачи: это вопрос о не выдерживающей критики реформе образования, а также волнующий коренных жителей Одессы вопрос о сносе памятника основателям города. Проведенный социологический опрос показал, что более 80 процентов одесситов категорически возражают против сноса памятника Екатерине II, однако нашлись люди, ничего не создавшие в Одессе и вообще не бывавшие в нашем любимом городе, которые сделали сегодня эту тему предметом спекуляций. Тем не менее, можно надеяться, что совместными усилиями ветеранов, общественности города и народного депутата Сергея Кивалова в Одессе будет сохранен этот знаковый мемориал.

Подлинным украшением праздника стал концерт с участием талантливых студентов Центра культуры Одесской Юракадемии. Ребята исполнили перед гостями университета концертные номера с тем мастерством, которое могло бы сделать честь сценам многих прославленных концертных и театральных площадок.

Пришедшие на праздник люди дружески общались, пели, танцевали, обменивались новостями. Расставаться всем было немного жаль, но, похоже, все были довольны прекрасным времяпрепровождением и вкусным угощением.