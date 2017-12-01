Пожилые одесситы с успехом осваивают компьютерные технологии

Расхожий миф о том, что пенсионеры навсегда отстали от современных цифровых технологий, был в очередной раз развеян выпускниками компьютерных курсов при Международном гуманитарном университете.

Уже в 18-й раз пенсионеры - выпускники компьютерных курсов при МГУ - получили свои заслуженные сертификаты. Самое главное – «окно в мир», открытое для этих людей. Ведь главный враг пожилого человека - это одиночество, и именно компьютер с интернетом позволяют ему достойно противостоять.

Бесплатные компьютерные курсы для пожилых - один из самых успешных социальных проектов народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Хочу сказать большое спасибо инициатору курсов Сергею Васильевичу Кивалову. Я и не думала, что у нас в городе может быть что-то подобное. К нам, людям, которые изучают компьютер «с нуля», со стороны преподавателей самое доброжелательное отношение.

— говорит выпускница компьютерных курсов МГУ Людмила Бузина.

Инициатор создания бесплатных компьютерных курсов, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов уверен, что этот проект сможет помочь освоить компьютерные технологии еще тысячам пожилых одесситов.

Этот социальный проект работает, и довольно успешно. Когда мы его только запустили, некоторые скептики говорили: это временно, закончатся выборы и курсы перестанут функционировать. Но, как показало время, этот проект востребован и продолжает успешно работать. Я очень хочу, чтобы люди, обучившись компьютерным знаниям, смогли устроиться на достойную работу, да и не только это касается работы, у многих из них, есть дети и внуки, живущие в других городах, с которыми они смогут общаться по Интернету и жить полноценной жизнью, ничем не отставая от молодых людей.

— уверен Сергей Кивалов.

Вот и сейчас, стоило только получить сертификаты этому выпуску, как уже прошел новый набор слушателей. В этот раз самому взрослому студенту - 83 года, но для курсов это не рекорд.

Новых студентов, кроме президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова приветствовал гость вуза - генеральный консул Турции в Одессе Джемиль Уфук Тогрул.

Отметим, что у преподавателей курсов каждый раз новые задумки по составлению программы уникального проекта. Судент-экономист МГУ из Афганистана Надир Энджан преподает слушателям курсов то, что им наиболее интересно:

Самый главный страх наших студентов - «нажать что-то не то», но и он постепенно проходит. Конечно, первые два-три урока все боятся, но под конец у многих уже есть необходимые знания, они уверенно могут зайти в интернет, найти необходимую информацию.

На компьютерных курсах чьи-то бабушки и дедушки узнают, как сделать покупки в интернете, заказать билеты, узнать новости, позвонить бесплатно внуку за рубеж. А многие домохозяйки, кроме просмотра любимых сериалов, теперь могут получить мастер-класс по использованию бытовой техники.

Заказать билет, прочитать книгу, послушать и скачать любимую музыку, посмотреть фильм или спортивную передачу - курсы открыли для меня новые возможности.

— говорит выпускник Николай Павлишин.

Владение компьютеров помогает нам лучше адаптироваться к современной жизни, к социуму, чувствовать себя уверенно и овладеть новыми технологиями.

— уверена Елена Борисовна.

Теплом и благодарностью наполнены слова выпускником - за сами курсы, а особенно за человечность, искреннее желание научить своих не самых простых студентов.

Мы работаем с каждым индивидуально, для того чтобы реально научить тех пожилых людей, которые не знают, что такое компьютер. Ведь это очень важно - тем самым мы продлеваем им жизнь.

— уверен Сергей Кивалов.

Напомним, что записаться на бесплатные компьютерные курсы в Приморском районе может каждый желающий по телефону 700-78-30.