Пожилые одесситы с успехом осваивают компьютерные технологии

Расхожий миф о том, что пенсионеры навсегда отстали от современных цифровых технологий, был в очередной раз развеян выпускниками компьютерных курсов при Международном гуманитарном университете.
Уже в 18-й раз пенсионеры - выпускники компьютерных курсов при МГУ - получили свои заслуженные сертификаты. Самое главное – «окно в мир», открытое для этих людей. Ведь главный враг пожилого человека - это одиночество, и именно компьютер с интернетом позволяют ему достойно противостоять.
Бесплатные компьютерные курсы для пожилых - один из самых успешных социальных проектов народного депутата Украины Сергея Кивалова.
Инициатор создания бесплатных компьютерных курсов, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов уверен, что этот проект сможет помочь освоить компьютерные технологии еще тысячам пожилых одесситов.
Вот и сейчас, стоило только получить сертификаты этому выпуску, как уже прошел новый набор слушателей. В этот раз самому взрослому студенту - 83 года, но для курсов это не рекорд.
Новых студентов, кроме президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова приветствовал гость вуза - генеральный консул Турции в Одессе Джемиль Уфук Тогрул.
Отметим, что у преподавателей курсов каждый раз новые задумки по составлению программы уникального проекта. Судент-экономист МГУ из Афганистана Надир Энджан преподает слушателям курсов то, что им наиболее интересно:
На компьютерных курсах чьи-то бабушки и дедушки узнают, как сделать покупки в интернете, заказать билеты, узнать новости, позвонить бесплатно внуку за рубеж. А многие домохозяйки, кроме просмотра любимых сериалов, теперь могут получить мастер-класс по использованию бытовой техники.
Теплом и благодарностью наполнены слова выпускником - за сами курсы, а особенно за человечность, искреннее желание научить своих не самых простых студентов.
Напомним, что записаться на бесплатные компьютерные курсы в Приморском районе может каждый желающий по телефону 700-78-30.