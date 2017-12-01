Студенты Юракадемии посетили Министерство юстиции Украины

В нынешнем году Министерство юстиции Украины уже во второй раз провело Всеукраинскую научно-практическую интернет-конференцию «Роль министерства юстиции Украины в модернизации отечественной правовой системы». Студентам и аспирантам было предложено высказать своё видение реформирования правовой системы Украины и той роли, которая отведена в этом процессе Министерству юстиции. Свои идеи будущие юристы должны были изложить в формате тезисов и отправить их по указанному электронному адресу. По результатам отбора, проведённого организационным комитетом конференции с учётом рекомендаций вузов, авторы лучших работ были приглашены на встречу в Министерство юстиции Украины. Следует отметить, что в число победителей вошли восемь студентов Национального университета «Одесская юридическая академия».

С приветственным словом к участникам Всеукраинской научно-практической интернет-конференции обратился заместитель министра юстиции Украины ГияГецадзе. Он поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес к происходящим в Украине реформам и, в частности, реформам, проводимым Министерством юстиции Украины, и отметил высокий уровень конкурсных работ.

Профессиональный уровень наших участников конференции дает возможность убедиться в том, что новое поколение юристов в Украине имеет много примеров качественно подготовленных специалистов,

- подчеркнул Гия Гецадзе.

Далее заместитель министра юстиции Украины в деталях рассказал о работе самого Министерства, в частности об инновационном проекте «Онлайн дом юстиции». Общение проходило в непринуждённой обстановке в формате дискуссии. Присутствующие могли задавать заместителю министра юстиции все интересующие вопросы, особенно их интересовали основные положенияреформы юридического образования в Украине, вопросы кибербезопасности и защиты своих прав в сети Интернет, а такжеситуация, сложившаяся вокруг ратификации Римского Статута. Гия Гецадзе подробно отвечал на все задаваемые вопросы и приглашал будущих юристов трудоустраиваться в органы Министерства юстиции.

Программа встречи была очень насыщенной – перед присутствующими выступили сразу несколько ключевых спикеров – представителей Министерства юстиции Украины. Руководитель просветительского проекта «Я маю право» Юлия Сергеева представила интересную презентацию о проекте и о возможностях участия в нём для студентов и молодых юристов. Советник министра юстиции Украины Роман Усенко рассказал будущим юристам о широких возможностях профессиональных стажировок на базе Минюста и призвал студентов начинать ещё со студенческих лет принимать участие в работе Министерства в качестве волонтёров, поскольку такой опыт станет важным подспорьем для построения успешной карьеры на государственной службе и в юриспруденции в целом.

Присутствующим также было интересно узнать из уст руководителя Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислава Власюка о том, что же представляют собой новые структурные подразделения министерств - директораты, каким образом они были сформированы и каковы основные задачи их деятельности.

Сегодняшняя встреча в Министерстве юстиции Украины стала для всех нас очень интересным и полезным профессиональным опытом. В частности, мы узнали много важной информации о возможностях электронного документооборота и о том, как защитить свои права в сети Интернет. Поскольку встреча проходила в формате дискуссии, у каждого из нас была возможность задать спикерам интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы. В целом, знакомство с Министерством юстиции Украины прошло в очень приятной, непринуждённой атмосфере, у всех участников остались только положительные впечатления и желания вновь вернуться сюда уже в качестве сотрудника министерства,

- рассказала одна из участниц встречи в Министерстве юстиции Украины, аспирантка кафедры гражданского процесса НУ «ОЮА» Елена Коробенко.

Отметим, что студенты и аспиранты Национального университета «Одесская юридическая академия» уже второй год подряд показывают высокие результаты по итогам Всеукраинской научно-практической интернет-конференции «Роль министерства юстиции Украины в модернизации отечественной правовой системы». На протяжении многих лет вуз активно сотрудничает с Министерством юстиции Украины в вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов, трудоустройства выпускников, а такжепрохождения студентами производственной практики и профессиональных стажировок. Выпускники НУ «ОЮА» работают в территориальных управлениях Министерства юстиции Украины во всех областях нашей страны, а также непосредственно в структуре самого Министерства.