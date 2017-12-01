Новогодний утренник в МГУ посетили дети сотрудников и гости из Кодымы

Братья Баштанар – Коля, Илюша и Миша. Им – шесть лет, четыре года и два года соответственно. Но маленький Миша сейчас в больнице. Один. Они уже привыкли быть одни. Папу они не знают. А мама оставила их, уехав на заработки, да так и не вернулась. Работники социальных служб пытаются разыскать горе-мать. Пока безуспешно. Коля с Илюшей еще не осознают бедственности своего положения. Славные, смышленые, улыбчивые и общительные, они радуются наступающему Новому году, участвуя вместе с другими ребятишками в забавах под нарядной елкой.

Около ста детей стали участниками новогоднего праздника, организованного в Международном гуманитарном университете.

Детские утренники профком МГУ устраивает в стенах вуза уже более десяти лет. И традиционно на встречу с новогодней сказкой приходят не только малыши сотрудников и педагогов вуза. Уже пять лет руководство Международного гуманитарного университета опекает ребятишек из самого северного района Одесской области – Кодымы. Но расстояние в 300 километров легко преодолимо, когда в Одессе ждут друзья.

Воспитанники Кодымского детского центра социально-психологической реабилитации «Буслик» – дети и подростки, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, лишенные родительской опеки, дети-сироты или таковыми являющиеся при живых родителях.

Сейчас в этом детском приюте временно пребывают, восстанавливаясь после психологических травм, полученных в семьях, тридцать ребят от трех до восемнадцати лет из пяти районов Одесской области – Котовского, Балтского, Красноокнянского, Савранского и Кодымского. За время проживания в приюте определяется дальнейший статус ребят: их усыновляют, устраивают в приемные семьи, семьи опекунов, либо берут на полное государственное обеспечение в детские дома-интернаты. Но не всегда это удается сделать в установленные сроки. В судах часто затягиваются дела. А прокурорский надзор сейчас отменен, сетуют соцработники.

Для шестилетнего Ильи и четырехлетней Насти этот этап уже позади. Их родителей, как это ни горько, уже лишили родительских прав решением суда. Теперь этим здоровым и красивым детям ищут новых, приемных родителей или опекунов. А вот Вите Мырзе найти новую семью проблематично. Юноше уже пятнадцать лет, он учится в училище. Но живет по-прежнему в приюте, поскольку крыши над головой у него нет никакой. Большинство ребят – школьного возраста, но есть и совсем маленькие. Ребята возобновляют учебу в общеобразовательной школе, которая находится рядом.

Директор Центра социально-психологической реабилитации детей Кодымского района Наталья Патковская поделилась:

Судьба братиков Баштанар определится только, когда удастся отыскать их маму. Мы стараемся всех их обогреть, приласкать, чтобы забылось то плохое, что им довелось увидеть и испытать. Мне хочется поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который лично всегда интересуется нашей жизнью и помогает решать наши проблемы, оказывая, в том числе, и юридическую помощь. Когда в октябре наши дети некоторое время находились в Одесском санатории «Зеленая горка» по объективной причине – переполненности центра,– студенты МГУ навещали их регулярно, привозя фрукты, сладости, канцелярские принадлежности, одежду, обувь. И сейчас я знаю, что нам уже приготовили много подарков.

Президент Международного гуманитарного университета народный депутат Украины Сергей Кивалов лично побывал на празднике, поздравив всех с наступающим Новым годом и Рождеством:

Сегодня мы организовали и провели предновогодний праздник для детей сотрудников и преподавателей МГУ. Но сюда уже традиционно приглашены и дети из Кодымы. Им, чтобы попасть к новогодней елке, пришлось ехать около пяти часов. Это наши долгожданные гости, которых мы встречаем особенно радушно и тепло. В жизни, увы, не всегда все бывает гладко. Так случилось, что этим ребятам родители не могут сделать подарки под Новый год. Мы взяли над ними опеку, и уже пятый год подряд эти ребята – участники всех наших праздников. Мы их встречаем и стараемся дать им как можно больше внимания и заботы. Это особые дети, и им нужно особое внимание. А наши студенты и преподаватели делают это с любовью. Это хороший образец воспитательной работы – быть милосердным и чувствовать боль другого человека, как свою. Мы хотим пожелать, чтобы они были здоровы, счастливы, востребованы и, главное, любимы.

В этот праздничный день каждый ребенок получил сладкий подарок, море веселья и незабываемые эмоции.