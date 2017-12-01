Воспитанников школ-интернатов и детских домов поздравили с наступающим Новым годом

Всем нам хочется верить в чудеса в эти предновогодние дни. Но особенно нуждаются в этом те, кто встречает праздники не в уютном теплом родительском доме, а в детских домах и специализированных школах-интернатах.

Уже традиционно, из года в год, в декабре студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» приезжают в гости к этим ребятам, чтобы отпраздновать вместе наступающие новогодние праздники.

Для воспитанников детских домов и интернатов студенты-юристы готовят большую новогоднюю программу, организуют викторины и конкурсы и, конечно привозят много подарков.

Ждали приезда гостей и заблаговременно к нему готовились учащиеся специализированной школы-интерната № 87 для слабовидящих детей. Из 115 ребят от 6 до 17 лет двадцать ребятишек являются сиротами, а у других родители лишены прав на опеку. Здесь студенты Одесской Юракадемии – уже свои люди, с которыми можно и у елочки попрыгать, песни и колядки попеть, хороводы поводить и вместе на память сфотографироваться.

В канун Нового года студенты с той же миссией побывали в детском доме «Свитанок». Это приют для несовершеннолетних детей, оставшихся на улице без родителей, где им помогают пережить самый сложный период их жизни. Многие из ребят именно здесь учатся ходить, говорить, читать и писать.

С огромной радостью мы готовили подарки для ребятишек, купили им различные настольные развивающие игры, фрукты, сладости. А еще, посоветовавшись с руководством школы-интерната, мы привезли средства личной гигиены первой необходимости, все то, в чем дети нуждаются, – рассказала студентка третьего курса факультета международно-правовых отношений Адриана Вавринчук. – Практически за каждым факультетом нашего университета закреплен один детский дом. Это очень важно для детей – знать, что их любят, что о них заботятся, что встреча обязательно состоится.

Уже четыре года студенты судебно-административного факультета Одесской Юракадемии приезжают и оказывают помощь воспитанникам Школы-интерната № 7. Это дети с последствиями полиомиелита и церебрального паралича, имеющие нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта.

Мы стараемся не только в преддверии праздника, но на протяжении всего учебного года посещать подобные заведения, интернаты, детские дома. Примером для нас является президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов, который нас всячески поддерживает и оказывает максимальную помощь детям с особыми потребностями. – делится впечатлениями глава студенческого совета Юлия Шишацкая.

Вместе с членами Студенческого совета НУ «ОНЮА» посетила школу-интернат Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия» - 2017, Мисс Одесса 2018, студентка судебно-административного факультета Вероника Шувалова. Несмотря на активную подготовку ко Всеукраинскому конкурсу красоты, девушка посвящает много времени благотворительности и уверена, что сегодня крайне важна забота и внимание к особенным детям.

Сами по себе конкурсы – это бесценный опыт и прекрасный шанс для самореализации. Путь к победе, к титулу приносит позитивные и прекрасные эмоции. Но победа, на мой взгляд, это не только – цветы, подарки и аплодисменты, а и ряд обязанностей – перед родным вузом, любимым городом, перед самой собой. Достигнув определенной высоты, званий и титулов, конкурсанты обязаны с честью нести корону, а вместе с ней и большую ответственность, которая приходит вслед за славой.

Для Вероники посещение школ-интернатов и детских домов – важное событие в жизни. Своей миссией она считает оказание помощи тем, кто в силу развития или жизненных обстоятельств нуждается в поддержке и заботе.

Я понимаю, как важно для детей с проблемами и особенностями развития не быть на обочине жизни, чувствовать себя равными, нужными и любимыми. Но это общение так же ценно и для нас, студентов. Что может быть важней в наше непростое время, чем уметь понять чужую боль, как свою, и быть милосердным. — подчеркнула Вероника Шувалова.

В рамках реализации программы для детей сирот и детей с особыми потребностями, которая действует по инициативе президента Одесской Юракадемии уже более десяти лет, в преддверии новогодних и рождественских праздников студенты намерены посетить еще несколько детских домов и интернатов.