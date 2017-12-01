Воспитанников школ-интернатов и детских домов поздравили с наступающим Новым годом

Всем нам хочется верить в чудеса в эти предновогодние дни. Но особенно нуждаются в этом те, кто встречает праздники не в уютном теплом родительском доме, а в детских домах и специализированных школах-интернатах.
Уже традиционно, из года в год, в декабре студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» приезжают в гости к этим ребятам, чтобы отпраздновать вместе наступающие новогодние праздники.
Для воспитанников детских домов и интернатов студенты-юристы готовят большую новогоднюю программу, организуют викторины и конкурсы и, конечно привозят много подарков.
Ждали приезда гостей и заблаговременно к нему готовились учащиеся специализированной школы-интерната № 87 для слабовидящих детей. Из 115 ребят от 6 до 17 лет двадцать ребятишек являются сиротами, а у других родители лишены прав на опеку. Здесь студенты Одесской Юракадемии – уже свои люди, с которыми можно и у елочки попрыгать, песни и колядки попеть, хороводы поводить и вместе на память сфотографироваться.
В канун Нового года студенты с той же миссией побывали в детском доме «Свитанок». Это приют для несовершеннолетних детей, оставшихся на улице без родителей, где им помогают пережить самый сложный период их жизни. Многие из ребят именно здесь учатся ходить, говорить, читать и писать.
Уже четыре года студенты судебно-административного факультета Одесской Юракадемии приезжают и оказывают помощь воспитанникам Школы-интерната № 7. Это дети с последствиями полиомиелита и церебрального паралича, имеющие нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта.
Вместе с членами Студенческого совета НУ «ОНЮА» посетила школу-интернат Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия» - 2017, Мисс Одесса 2018, студентка судебно-административного факультета Вероника Шувалова. Несмотря на активную подготовку ко Всеукраинскому конкурсу красоты, девушка посвящает много времени благотворительности и уверена, что сегодня крайне важна забота и внимание к особенным детям.
Для Вероники посещение школ-интернатов и детских домов – важное событие в жизни. Своей миссией она считает оказание помощи тем, кто в силу развития или жизненных обстоятельств нуждается в поддержке и заботе.
В рамках реализации программы для детей сирот и детей с особыми потребностями, которая действует по инициативе президента Одесской Юракадемии уже более десяти лет, в преддверии новогодних и рождественских праздников студенты намерены посетить еще несколько детских домов и интернатов.