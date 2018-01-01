В Одессе в последнее время вредно для здоровья жить не столько рядом с промышленными предприятиями, сколько в районе транспортных развязок

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
К такому выводу пришли эксперты после обработки показателей состояния атмосферного воздуха, собранные передвижной муниципальной лабораторией.
Как оказалось, наиболее загрязненными стали районы «Застава-2», объездной дороги, Ивановского путепровода, улиц Королева, Архитекторской, Заболотного , проспекта Добровольского и территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.
Ведь, как показали лабораторные исследования, воздух загрязняют теперь не столько выбросы предприятий, сколько автомобильные выхлопы.