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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одессе в последнее время вредно для здоровья жить не столько рядом с промышленными предприятиями, сколько в районе транспортных развязок

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе в последнее время вредно для здоровья жить не столько рядом с промышленными предприятиями, сколько в районе транспортных развязок

К такому выводу пришли эксперты после обработки показателей  состояния атмосферного воздуха, собранные передвижной муниципальной лабораторией.

Как оказалось, наиболее загрязненными стали районы «Застава-2», объездной дороги, Ивановского путепровода, улиц Королева, Архитекторской, Заболотного , проспекта Добровольского и территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

Ведь, как показали лабораторные исследования, воздух загрязняют теперь не столько выбросы предприятий, сколько автомобильные выхлопы.



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