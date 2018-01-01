Самый большой сквер Одессы станет самым красивым?

В мэрии выделили 1,4 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации для приведения в порядок сквера имени Жанны Лябурб.

Согласно документу, планируется выполнить капитальный ремонт элементов благоустройства территории вдоль сквера имени Жанны Лябурб от улиц Военный спуск, Преображенской, 2, до Софиевской.

Проект разработает фирма «Экстерьер-дизайн».

Напомним, Жанна Мари Лябурб – активная участница борьбы против иностранной интервенции в Одессе.

Родилась 8 апреля 1877 года в местечке Ла-Палиси департамента Алье – Франция, в семье крестьян. В 1896 г. в поисках работы переехала в Томащев Люблинской губернии, где работала учительницей. С 1908 г. – участвует в революционном движении, член Коммунистической партии с октября 1918 года. Работала в Центральной Федерации иностранных групп при ЦК РКП(б) в Москве, избиралась ее секретарем. Принимала участие в создании клуба «3-ий Интернационал», члены которого вели революционную работу среди иностранных солдат и матросов.

В феврале 1919 года ЦК партии направил ее в Одессу, где вошла в состав подпольного обкома и президиума «Иностранной коллегии» при Одесском областном комитете КП(б) Украины. Проводила политическую агитационную работу среди французских войск в Одессе, в результате которой во многих подразделениях и на кораблях возникли революционные группы. 1 марта 1919 года в квартире № 13 по улице Пушкинской, дом 24, были арестованы Жанна Лябурб и революционер Стойко Ратков, а также хозяйка квартиры и три ее дочери. В подвалах французской контрразведки на Екатерининской, 7, их жестоко пытали. В ночь на 2 марта она была расстреляна и похоронена на Втором Христианском кладбище.

Впервые на могиле была сооружена надмогильная плита в 1930 году, где значилось: «Жанна Лябурб, борец за власть Советов, расстрелянная французскими оккупантами в 1919 году». В 1957 г. надмогильная плита была заменена обелиском из черного шлифованного гранита с таким же текстом. В 1969 г. останки Жанны Лябурб были перенесены на центральную аллею кладбища. Над могилой сооружена прямоугольная из черного шлифованного гранита стела с бронзовым барельефом. Торжественное открытие памятника состоялось 18 апреля 1969 года.

В честь Жанны Лябурб в Одессе были названы спуск, улица, переулок.

На доме № 24 по ул. Пушкинской установлена мемориальная доска.

Судьба Жанны Лябурб в Одессе находится в центре повествования в художественных фильмах «Эскадра уходит на запад» (1965), «На рассвете», «Интервенция» (1968).