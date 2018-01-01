В Одессе пройдёт выставка-ярмарка «Свет Рождества»

С 9 по 14 января по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке почётного гражданина Одессы и Одесской области, народного депутата Украины Сергея Кивалова в Одесском инновационно - информационном центре (Ришельевская, 28) пройдет выставка-ярмарка «Свет Рождества».

Монастыри и храмы Одессы, Одесской области, других областей Украины, Беларуси, Сербии, Греции представят иконы, частицы мощей, изделия декоративно-прикладного и ювелирного искусств, церковное убранство, иконы и духовную литературу, сладости и неповторимый мед, кулинарные изделия и одежду, церковную утварь и гончарные изделия!

В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия.

Время работы выставки с 10.00 до 19.00.