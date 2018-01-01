Митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством Христовым

«Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Желаю всем здоровья, счастья, спасения! Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе. Пусть Бог благословит нас всех! С Праздником Рождества Христова!» — пожелал митрополит Онуфрий.

Источник: Офіційний канал Центра інформації УПЦ