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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством Христовым

Категория: Первая полоса / Новости

Митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством Христовым

 

«Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Желаю всем здоровья, счастья, спасения! Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе. Пусть Бог благословит нас всех! С Праздником Рождества Христова!» — пожелал митрополит Онуфрий.

 

Источник: Офіційний канал Центра інформації УПЦ

 



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