Сладкая сказка на Рождество ФОТО

Яркое и динамичное шоу очень выделяется из ряда привычных новогодних "елок". Первая мысль, которая возникает при виде спускающегося на сцену каскадом кордебалета "конфеток" и "пироженок": «Это – Бродвей». Очень хорошо, что сегодняшней детворе мюзикл такого уровня абсолютно доступен на расстоянии вытянутой руки. Вот и тянутся детские ручки к мячам, летящим со сцены в зал, чтобы маленький зритель мог выплеснуть энергию в начале спектакля, и ничто не мешало далее увлеченно следить за происходящим.

А на сцене разворачиваются красочные действия: яркие картинки и костюмы, музыка, танцы совсем нестрашных жандармов и львят, красавицы-куклы Суок и трогательно любящего ее наследника Тутти, трех огромных Толстяков, великолепно при этом танцующих и поющих. Сказочный калейдоскоп событий завораживает всех без исключения, и детей, и взрослых. 45 минут пролетают незаметно в отлично выстроенной динамике сменяющихся мизансцен вокальных и хореографических номеров.

Екатерина Пименова, зрительница:



"Это яркое, качественное и искреннее представление, заряжающее добрыми чувствами и вызывающее умиление. Большую радость доставляет наблюдать за детьми в зале. Они так вовлечены в действие, сопереживают, танцуют, восторгаются...

Добрая сказка с колоритными героями и увлекательным сюжетом на Новый год - именно то, что по традиции дарит нам ожидание чуда в дни Нового года и Рождества и привносит надежду на лучшее."



Организаторы шоу, руководство города и области позаботились и о том, чтобы мюзикл смогли увидеть дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники интернатов и детских домов

Роман Топилов, продюсер спектакля:



- То, что вы видите сегодня на сцене - результат кропотливого труда большой группы людей. Это и любимые одесской публикой актеры Владимир Фролов, Ирина Ковальская, Владимир Кондратьев, Геннадий Скарга, Сергей Юрков. И большая постановочная группа во главе с художественным руководителем Анной Чернобродской – главный балетмейстер Ольга Навроцкая, композитор и аранжировщик Константин Пенчковский, автор пьесы Михаил Крупник, художник по костюмам Марина Илюхина, постановщики света, видео и многие другие. В спектакле принимают участие талантливые одесские дети, воспитанники городских театральных и хореографических студий.

На протяжении всех лет нашей деятельности мы каждый раз проделываем этот непростой, но невероятно увлекательный путь от замысла до его воплощения. Взятый за основу материал переосмысливается, вырисовывается направление спектакля, его темпоритм и мелодика. Особая роль уделяется зрелищности, костюмам, свету - всему тому, без чего немыслим театр вообще и хороший мюзикл в частности".



Звучат последние аккорды, идет финальный гала-выход артистов. Свет, звук, хореография, блестящая игра именитых актеров и талантливых юных артистов удерживает и вовлекает публику в действие до самого поклона. А в конце представления каждый маленький зритель, кроме эмоций и впечатлений, получает еще и сладкий подарок.

Вместе с окончанием новогодних праздников мюзикл сойдет со сцены, уступив место новому замыслу. И кто знает, какой новой прекрасной сказкой порадует свою публику творческий коллектив в новом сезоне.