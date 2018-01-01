Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)

В праздник Рождества Христова митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)

7 января 2018 года, в светлый праздник Рождества Христова, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении соборного духовенства.

За богослужением были зачитаны праздничные Рождественские послания.

В своем архипастырском слове Владыка поздравил многочисленных верующих со светлым праздником Рождества Христова и пожелал, чтобы Господь наш Иисус Христос принес мир и спокойствие нашей многострадальной стране, чтобы исчезли из сердец вражда и ненависть, а засиял свет Христовой любви, разбивающей оковы всякого греха.