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Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)

Категория: Первая полоса / Новости

Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)

 

В праздник Рождества Христова митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)

7 января 2018 года, в светлый праздник Рождества Христова, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении соборного духовенства.

За богослужением были зачитаны праздничные Рождественские послания.

В своем архипастырском слове Владыка поздравил многочисленных верующих со светлым праздником Рождества Христова и пожелал, чтобы Господь наш Иисус Христос принес мир и спокойствие нашей многострадальной стране, чтобы исчезли из сердец вражда и ненависть, а засиял свет Христовой любви, разбивающей оковы всякого греха.

 

Галерея

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Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
Праздник Рождества Христова в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе (Видео)
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