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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Встреча Рождества

Категория: Первая полоса / Новости


Встреча Рождества

Рождество Христово – особенно любимый народом праздник. Это воскресное утро седьмого января для многих одесситов началось с Божественной литургии в православных храмах города. Особенно многолюдно было сегодня и в Храме, носящем имя небесной покровительницы учащейся молодежи – святой  мученицы Татианы, на Фонтанской дороге. Праздничная служба объединила прихожан всех возрастов, но особенно много пришло родителей с малолетними детьми, наблюдать за которыми было особенно трогательно.

 

Вот и Юлия Грушевич была на праздничном богослужении с годовалой дочкой на руках:

– Рождество для меня более важный праздник, чем Новый год. Мы живем недалеко от Храма и приходим сюда регулярно, по воскресеньям и в праздники. Неделю назад мы крестили нашу маленькую Софию и теперь Рождество отмечаем всей семьей. Как правило, в этот день мы собираемся дома с родителями. Мы приготовили им гостинцы: калачи, мандарины и подарки. Настроение очень приподнятое.

 

Но и те, у кого казалось бы мало поводов для радости, приходят в Храм, как за исцелением, в этот особенный день.

 

– Рождественский Сочельник в этот раз я провела одна, потому что приболела,– призналась прихожанка Ольга Викторовна. –Но на праздничное Богослужение в Храм я пришла, и в это утро я молилась о здоровье, своем и близких людей.

 

А прихожанка Татьяна Левченко сетовала, что провела Святой вечер вне Храма: помогала дочери, которая сегодня принимает крестников.

–Это не очень хорошо. Ведь не столь важно, что у тебя будет стоять на столе, сколь важно, что у тебя будет на душе. Рождество – это праздник добра и любви, все самого светлого, что есть на земле. Он дает надежду на спасение души. И я молюсь за своих близких и дальних, за всех людей. Вне Храма нет спасения. Спаситель говорил: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Раньше я ходила молиться в Свято-Пантелеймоновский храм. Но когда на Фонтане появился Храм святой мученицы Татианы, то со дня его освящения я хожу сюда, потому что я  – Татьяна. И прикипела к нему всей душой,– поделилась Татьяна Левченко. –Я очень благодарна основателю этой церкви Сергею Кивалову, поскольку считаю, что самое важное, что может сделать человек в своей жизни,– это построить Храм, который на века будет нести людям спасение души.

Наши предки говорили: без Бога не до порога, а с Богом можно за три моря идти. Меня привели в Храм проблемы. Трудно, объяснить, что я почувствовала здесь, но свою жизнь без Бога я уже не представляю.

 

По окончании службы к прихожанам с проповедью обратился настоятель Храма протоиерей Олег (Мокряк), пользующийся огромным уважением среди верующих, который всегда находит самые нужные слова:

– Часто мы ропщем на свою жизнь, выражаем недовольство, ставим материальное превыше духовного. Старшее поколение наших соотечественников прошло через безбожие и атеизм. Некоторые в своем духовном поиске обращались к другим религиям, но в итоге пришли к пониманию, что наша вера – вера наших предков, православие, которое нам следует чтить. В трудные времена люди все больше тянутся к вере. Дай Бог, чтобы этот праздник всегда приносил нам радость и спасение. Чтобы в нашей стране был мир, а в каждой семье – любовь,– сказал в своей проповеди отец Олег.

 

По окончанию праздничной службы состоялся концерт в исполнении женского хора и детского коллектива воскресной школы при Храме святой мученицы Татианы. Посещая воскресную школу, дети получают духовное христианское воспитание и образование, приобщаются к духовным ценностям и культуре.

Воспитанники воскресной школы исполнили рождественские песнопения и колядки, и не только под сводами Храма.

Во время рождественских праздников принято посещать родственников, а дети ходят по домам, особенно в сельской местности, исполняя рождественские песни. Посещая своих родных и дома незнакомых людей, они колядуют и радуются возрождению жизни.

 

Поэтому в этом году председатель миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег стал инициатором выездного выступления детского православного хора. Рождественские песни в их исполнении прозвучали в центральном зале Одесского железнодорожного вокзала.

– Так наши дети поздравляли одесситов и гостей нашего города. Ведь некоторые люди, может быть, не осознают значимость этого дня. А тут мы их встречаем Рождественскими песнопениями. Надеюсь, Господь ниспошлет им свою благодать и радость.

 

Это первое подобный выезд детского хора Храма святой мученицы Татианы. Но в дальнейшем такие праздничные концерты продолжатся и на других площадках города.

 

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Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
Встреча Рождества
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