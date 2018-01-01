Встреча Рождества

Рождество Христово – особенно любимый народом праздник. Это воскресное утро седьмого января для многих одесситов началось с Божественной литургии в православных храмах города. Особенно многолюдно было сегодня и в Храме, носящем имя небесной покровительницы учащейся молодежи – святой мученицы Татианы, на Фонтанской дороге. Праздничная служба объединила прихожан всех возрастов, но особенно много пришло родителей с малолетними детьми, наблюдать за которыми было особенно трогательно.

Вот и Юлия Грушевич была на праздничном богослужении с годовалой дочкой на руках:

– Рождество для меня более важный праздник, чем Новый год. Мы живем недалеко от Храма и приходим сюда регулярно, по воскресеньям и в праздники. Неделю назад мы крестили нашу маленькую Софию и теперь Рождество отмечаем всей семьей. Как правило, в этот день мы собираемся дома с родителями. Мы приготовили им гостинцы: калачи, мандарины и подарки. Настроение очень приподнятое.

Но и те, у кого казалось бы мало поводов для радости, приходят в Храм, как за исцелением, в этот особенный день.

– Рождественский Сочельник в этот раз я провела одна, потому что приболела,– призналась прихожанка Ольга Викторовна. –Но на праздничное Богослужение в Храм я пришла, и в это утро я молилась о здоровье, своем и близких людей.

А прихожанка Татьяна Левченко сетовала, что провела Святой вечер вне Храма: помогала дочери, которая сегодня принимает крестников.

–Это не очень хорошо. Ведь не столь важно, что у тебя будет стоять на столе, сколь важно, что у тебя будет на душе. Рождество – это праздник добра и любви, все самого светлого, что есть на земле. Он дает надежду на спасение души. И я молюсь за своих близких и дальних, за всех людей. Вне Храма нет спасения. Спаситель говорил: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Раньше я ходила молиться в Свято-Пантелеймоновский храм. Но когда на Фонтане появился Храм святой мученицы Татианы, то со дня его освящения я хожу сюда, потому что я – Татьяна. И прикипела к нему всей душой,– поделилась Татьяна Левченко. –Я очень благодарна основателю этой церкви Сергею Кивалову, поскольку считаю, что самое важное, что может сделать человек в своей жизни,– это построить Храм, который на века будет нести людям спасение души.

Наши предки говорили: без Бога не до порога, а с Богом можно за три моря идти. Меня привели в Храм проблемы. Трудно, объяснить, что я почувствовала здесь, но свою жизнь без Бога я уже не представляю.

По окончании службы к прихожанам с проповедью обратился настоятель Храма протоиерей Олег (Мокряк), пользующийся огромным уважением среди верующих, который всегда находит самые нужные слова:

– Часто мы ропщем на свою жизнь, выражаем недовольство, ставим материальное превыше духовного. Старшее поколение наших соотечественников прошло через безбожие и атеизм. Некоторые в своем духовном поиске обращались к другим религиям, но в итоге пришли к пониманию, что наша вера – вера наших предков, православие, которое нам следует чтить. В трудные времена люди все больше тянутся к вере. Дай Бог, чтобы этот праздник всегда приносил нам радость и спасение. Чтобы в нашей стране был мир, а в каждой семье – любовь,– сказал в своей проповеди отец Олег.

По окончанию праздничной службы состоялся концерт в исполнении женского хора и детского коллектива воскресной школы при Храме святой мученицы Татианы. Посещая воскресную школу, дети получают духовное христианское воспитание и образование, приобщаются к духовным ценностям и культуре.

Воспитанники воскресной школы исполнили рождественские песнопения и колядки, и не только под сводами Храма.

Во время рождественских праздников принято посещать родственников, а дети ходят по домам, особенно в сельской местности, исполняя рождественские песни. Посещая своих родных и дома незнакомых людей, они колядуют и радуются возрождению жизни.

Поэтому в этом году председатель миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег стал инициатором выездного выступления детского православного хора. Рождественские песни в их исполнении прозвучали в центральном зале Одесского железнодорожного вокзала.

– Так наши дети поздравляли одесситов и гостей нашего города. Ведь некоторые люди, может быть, не осознают значимость этого дня. А тут мы их встречаем Рождественскими песнопениями. Надеюсь, Господь ниспошлет им свою благодать и радость.

Это первое подобный выезд детского хора Храма святой мученицы Татианы. Но в дальнейшем такие праздничные концерты продолжатся и на других площадках города.