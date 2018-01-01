Парад Рождественских трамваев ВИДЕО

Похоже, в нашем благословенном городе появляется еще одна замечательная традиция. Вот уже третий год, вслед за идеей, предложенной Одесской Епархией Украинской Православной Церкви, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского и получившей всестороннюю поддержку со стороны «Одессгорэлектротранса», в Новогодние праздники на улицах города появляются сияющие голубыми огнями, густо украшенные длинными нитями ярких гирлянд, очень колоритные, но по-прежнему пассажирские трамвайчики. Начиная с 19 декабря, когда первые подарки и чудеса приносит Св. Николай, вагончики, словно усыпанные искрящимися самоцветами, под всеобщее внимание и ликование, проезжают по улицам города, заставляя прохожих оборачиваться вслед и вызывая неизменную улыбку даже у всецело погруженных в предпраздничные хлопоты горожан. Представьте, если вы этого не видели, как вдруг на бесснежных и немного подраскисших от температурных плюсов, и потому сероватых и мокрых улицах города, вдруг самым чудесным образом возникает яркий и блестящий, горящий сотнями огней чудо - вагон, и вы поймете, что означают слова «нечаянная радость». Детишки, уставшие и капризные, тут же перестают плакать и приветственно машут ему, что есть сил; старики, так редко балуемые окружающим миром чем-то хорошим, светлеют и не сдерживают улыбку на до того не очень радостных лицах, а молодежь, как и положено юности, прекрасным должным воспринимают этот «трамвайчик желаний» в знак совершенной дружелюбности открывающейся им безбрежной жизни. И мчится по рельсам, рассыпая вокруг крупицы радости, такое светящееся и полязгивающее железными колесами, рукотворное диво, отвечая встречным людям всем своим видом на вопрос, а много ли человеку для счастья надо. А для счастья человеку надо, чтобы в самые прекрасные из зимних дней было кому сказать: «С новым годом!», и чтоб было те, кто пожелает в ответ: «С новым счастьем!». А затем, чтобы в душе затеплилось что-то, как свеча в окне в сочельник, и чтоб прозвучало такое тихое и радостное бабушкино: «Христос народився!», и вся семья ответила у богатого Рождественского стола: «Славимого його!»

А трамвайчики, красивые, как звездное небо, на следующий Рождественский день, 8 января, понесли благую весть в разные концы города, от парка Шевченко и Аркадии до Тираспольской площади, не обходя и жилые массивы Одессы, и съехались красивым светящимся караваном на обновленную и уютную Старосенную площадь.

И неслись в совсем не морозное, но ясное одесское небо песнопения, прославляющие имя Господне, потому что иногда, когда человек замешкался и не сумел прийти в церковь в этот день - церковь сама вот так, с радостью, пришла к нему. И толпились у Вертепа детишки, радуясь угощениям, и звучали воодушевляющие поздравления и песни, духовная музыка и народные колядки со щедривками в исполнении звонкоголосого хора Одесской Епархии, и всё в унисон звучало одним "Радуйся, земле, Син Божий народився!"