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  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

Парад Рождественских трамваев ВИДЕО

Категория: Первая полоса / Новости


Парад Рождественских трамваев ВИДЕО

Похоже, в нашем благословенном городе появляется еще одна замечательная традиция. Вот уже третий год, вслед за идеей, предложенной Одесской Епархией Украинской Православной Церкви, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского и получившей всестороннюю поддержку со стороны «Одессгорэлектротранса», в Новогодние праздники на улицах города появляются сияющие голубыми огнями, густо украшенные длинными нитями ярких гирлянд, очень колоритные, но по-прежнему пассажирские трамвайчики. Начиная с 19 декабря, когда первые подарки и чудеса приносит Св. Николай, вагончики, словно усыпанные искрящимися самоцветами, под всеобщее внимание и ликование, проезжают по улицам города, заставляя прохожих оборачиваться вслед и вызывая неизменную улыбку даже у всецело погруженных в предпраздничные хлопоты горожан.  Представьте, если вы этого не видели, как вдруг на бесснежных и немного подраскисших от температурных плюсов, и потому сероватых и мокрых улицах города, вдруг самым чудесным образом возникает яркий и блестящий, горящий сотнями огней чудо - вагон, и вы поймете, что означают слова «нечаянная радость». Детишки, уставшие и капризные, тут же перестают плакать и приветственно машут ему, что есть сил; старики, так редко балуемые окружающим миром чем-то хорошим, светлеют и не сдерживают улыбку на до того не очень радостных лицах, а молодежь, как и положено юности, прекрасным должным воспринимают этот «трамвайчик желаний» в знак совершенной дружелюбности открывающейся им безбрежной жизни. И мчится по рельсам, рассыпая вокруг крупицы радости, такое светящееся и полязгивающее железными колесами,  рукотворное диво, отвечая встречным людям  всем своим видом на вопрос, а много ли человеку для счастья надо. А для счастья человеку надо, чтобы в самые прекрасные из зимних дней было кому сказать: «С новым годом!», и чтоб было те, кто пожелает в ответ: «С новым счастьем!». А затем, чтобы в душе затеплилось что-то, как свеча в окне в сочельник, и чтоб прозвучало такое тихое и радостное бабушкино: «Христос народився!», и вся семья ответила у богатого Рождественского стола: «Славимого його!»

А трамвайчики, красивые, как звездное небо, на следующий Рождественский день, 8 января, понесли благую весть в разные концы города, от парка Шевченко и Аркадии до Тираспольской площади, не обходя и жилые массивы Одессы, и съехались красивым светящимся караваном на обновленную и уютную Старосенную площадь.

 И неслись в совсем не морозное, но ясное одесское небо  песнопения,  прославляющие  имя Господне, потому что иногда, когда человек замешкался и не сумел прийти в церковь в этот день - церковь сама вот так, с радостью, пришла к нему. И толпились у Вертепа детишки, радуясь  угощениям, и звучали воодушевляющие поздравления и песни, духовная музыка и народные  колядки со щедривками в исполнении  звонкоголосого  хора Одесской Епархии, и всё в унисон звучало одним "Радуйся, земле,  Син Божий народився!"

 

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Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
Парад Рождественских трамваев ВИДЕО
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