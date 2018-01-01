Вера и Свет

Девятого января в Одесском ЦНТИ (Ришельевская, 28) открылась выставка-ярмарка «Свет Рождества». Церковное убранство и утварь, частицы мощей, иконы и духовную литературу, изделия декоративно-прикладного и ювелирного искусства представили на стендах монастыри и храмы Одессы, Одесской области и других областей Украины, Белоруссии, Сербии, Греции. А еще сюда привезли печатные пряники и монастырский мед, целебные снадобья и изделия народных промыслов.

Православная выставка-ярмарка организуется уже более десяти лет миссионерским отделом Одесской епархии по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела при поддержке Почетного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Открыл выставку «Свет Рождества» хор Храма трех Святителей, что в селе Холодная Балка. В составе этого замечательного музыкального коллектива, чьи задушевные напевы никого не оставили равнодушным, и учащиеся воскресной школы Храма. В их исполнении гости ярмарки услышали духовные песнопения и рождественские колядки. Руководят хором Иван и Наталья Андрияшик. Эти песни, уходящие своими истоками в глубокую древность, пронизанные самобытностью истории и культуры нашего народа, создали особую, неповторимую атмосферу духовности и любви.

Цель выставки – миссионерское служение. Здесь люди наглядно могут ощутить всю красоту православия. Мастера и умельцы церковных ремесел, народных промыслов, гончары, золотошвеи, иконописцы представляют свои работы. В эти рождественские дни каждый желающий может приобрести здесь духовную литературу, иконки, почерпнуть православные знания. А могут внести посильную жертву для восстановления наших храмов и монастырей, возрождающихся из небытия после долгих лет безверия, – рассказал настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.

По завершении концерта протоиерей Олег вместе с участниками хора освятил православную выставку-ярмарку.

Сотни людей пришли на выставку в день ее открытия. Все два этажа выставочного комплекса были заполнены до отказа, и у каждой витрины и стенда выстраивались очереди. Одни спрашивали именные иконы. Других интересовали церковные календари. Третьи пришли в поисках целебных снадобий от разных недугов. И находили искомое. На стенде Свято-духовского кафедрального собора я увидела мази от суставной боли и варикозного расширения вен, настойки прополиса и коры дуба, пчелиный подмор, монастырский мед, кукурузное масло. Все это изготовлено и привезено из сельского подворья Запорожской области.

А на стенде Свято-Николаевского женского монастыря, расположенного рядом с городом Ровно, много красивых икон. Монастырь был открыт 25 лет назад. В нем живут 153 сестры, есть также скиты. Об этом и многом другом мне поведала монахиня Екатерина:

Бывает, люди приходят на выставку и впервые приобщаются к православной вере, хотят узнать о ее таинствах, истоках и канонах. Некоторые приходят, разуверившись во всем, со своими бедами, когда некуда пойти и излить душу. И находят тут духовную поддержку.

А священник отец Алексий представляет на выставке Храм верховных апостолов Петра и Павла села Резное Черниговской епархии:

На выставку в Одессу я приезжаю уже не первый год. Очень отрадно, что одесситы проявляют большой интерес к православным выставкам-ярмаркам. Православие надо укреплять и поддерживать, ибо мы все едины перед Богом. Есть народная поговорка: на руке человека пять пальцев, и какой палец не придави – все больно. Так и нам всем нужно объединяться и нести духовную радость и свет.

Были на выставке «Свет Рождества» и другие встречи и приятные сюрпризы. Так, порадовал горожан концерт в исполнении Протодиаконского хора Одесской епархии, в репертуаре которого есть и духовные песнопения, и народные песни.

Остается добавить, что в рамках выставки-ярмарки, которая продлится до 14 января, состоятся различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия. В частности, на одном из форумов будут решаться вопросы социализации и адаптации переселенцев и помощи детям переселенцев. Организаторы – общественный штаб «Содружество» и общественный альянс по защите прав детей.