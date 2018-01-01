Мост Коцебу в новом облачении

После реконструкции мост Коцебу выглядит очень хорошо и ярко контрастирует с окружающей действительностью Деволановского спуска, который одесситы окрестили «канавой».

Предлагаем посмотреть, как выглядит сегодня обновлённый мост, и вспомнить историю этого прекрасного памятника архитектуры.

В 1890 году начато строительства моста по улице Полицейской через Карантинную балку. Архитектор — Семен Андреевич Ландесман, инженер — Эдмонд Генрихович Гаррис (англичанин, работал в Одессе с 1865 по 1917 гг.). Металлический каркас моста изготовлен в Париже. В 1892 году составляющие детали моста его инженер Эдмонд Гаррис заказывал на том же металлургическом заводе, где за несколько лет до этого изготавливалась Эйфелева башня, поэтому мост иногда называют «братом» парижского символа.

22 августа 1892 года мост открыт и назван в честь новороссийского генерал-губернатора Павла Евгеньевича Коцебу (1801-1884), отличившегося во время Крымской войны. В 1862-1870 годы он занимал пост генерал–губернатора Новороссии и Бессарабии, в 1874-1880 годах был варшавским генерал–губернатором.

В 1985 году мост признан памятником архитектуры. Объектами охраны являются решетки ограды, украшенные чугунными литыми старыми гербами Одессы, аутентичные фонари из литого чугуна и металлические конструкции моста.

В январе 2006 года с моста исчез один из четырех старинных фонарей.

В 2008 году мост Коцебу внесен в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

24 февраля 2015 года решением горсовета мост, в связи с аварийным состоянием, мост был закрыт для проезда машин.

15 августа 2016 года закрыто движение пешеходов по мосту Коцебу, начался ремонт путепровода и реставрация элементов декора моста.