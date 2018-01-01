Сергей Кивалов поздравил одесситов со Старым Новым годом!

Сегодня наступает ещё один прекрасный зимний праздник – Старый Новый год. Его появление связано со сменой летоисчисления – переходом с юлианского календаря на григорианский. Согласно юлианскому календарю Новый год наступал в ночь с 13 на 14 января. А в 1918 году, когда в обиход был введён григорианский календарь, Новый год стали отмечать 1 января. Однако, традиция празднования Нового года по старому стилю прочно закрепилась во многих семьях и сохраняется вот уже на протяжении целого столетия. Несмотря на то, что этот праздник не имеет официального статуса, он является поистине народным!

Дорогие друзья, искренне желаю Вам провести Старый Новый год в тёплой атмосфере с самыми дорогими и близкими людьми! Пусть наступивший год подарит Вам крепкое здоровье и благополучие, уют и достаток, множество радостных событий и поводов для счастья! Пусть в Новом году непременно сбудутся все Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь задуманные планы, а творческое вдохновение и позитивная устремлённость сопутствуют к новым успехам и победам!

Со Старым Новым годом! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.