В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»

14 января на сцене Одесского театра оперы и балета с большим успехом прошла премьера балета для детей по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка».

Либретто спектакля написал Сергей Кочергин, выступивший также в качестве хореографа-постановщика. В спектакле приняли участие воспитанники балетной студии Светланы Антиповой и артисты балета театра.

В музыкальном оформлении спектакля использована музыка композиторов XVIII - XX вв. К. Дебюсси, Р. Вагнера, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, Э. Грига, Ш. Гуно, Г. Берлиоза, Г. Ф. Генделя, К. Сен-Санса, И. Штрауса и Ф. Мендельсона.