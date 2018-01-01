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  • Дата: Вчера, 20:44
Вчера, 20:44

В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»

14 января на сцене Одесского театра оперы и балета с большим успехом прошла премьера балета для детей по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка».                                                         

Либретто спектакля написал Сергей Кочергин, выступивший также в качестве хореографа-постановщика. В спектакле приняли участие воспитанники балетной студии Светланы Антиповой и артисты балета театра.                                                               

В музыкальном оформлении спектакля использована музыка композиторов XVIII - XX вв. К. Дебюсси, Р. Вагнера, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, Э. Грига, Ш. Гуно, Г. Берлиоза, Г. Ф. Генделя, К. Сен-Санса, И. Штрауса и Ф. Мендельсона.     

Галерея

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В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
В морозный день в Одессу наведалась «Русалочка»
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