Создание антикоррупционного суда в Украине

О необходимости создания Антикоррупционного суда в Украине говорят уже по меньшей мере два года. Международным партнерам важна эффективная работа антикоррупционных структур, которая бы давала возможность инвесторам эффективно развивать свои проекты в Украине.

Венецианская комиссия и ЕС уже не первый раз рекомендуют президенту Украины довести создание независимого Антикоррупционного суда до законодательного уровня. Не секрет, что подавляющее большинство дел Национального антикоррупционного бюро тормозится на уровне судов. Так, председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник неоднократно заявлял, что Генеральная прокуратура и НАБУ встречают препятствия в доведение дел до приговора именно в судах.

О создании антикоррупционного суда ратуют многие политики общественность видит в этом возможность покончить с коррупцией в стране. Многие утверждают, что нынешняя, насквозь прогнившая судебная система не в состоянии справиться ни с одним резонансным делом, тогда как вновь набранные на основе открытого конкурса судью будут представлять судебную систему нового типа, согласованную с идеями демократических принципов ЕС.

Со своей стороны, суды высказывают НАБУ претензии в профессионализме ведения дел, а также ссылаются на недостаток судей в судах страны в принципе. Ко всему прочему, за международными организациями, по их условиям предоставления очередного валютного транша, должна быть оставлена определяющая роль при наборе судей. При этом особо оговаривается, что такая роль буде сохранена лишь временно, до тех пор, пока страна не очиститься от коррупционеров.

До определенного времени президент Украины Петр Порошенко был против создание Антикоррупционного суда, однако настойчивые напоминания Венецианской комиссии заставили его поменять свою позицию. И он обещает, что старт созданию Антикоррупционного суда будет дан в течение 2018 года.

22 декабря 2017 года Президент вносит в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. В ВРУ регистрируется проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Однако в парламенте нет единства по этому, ключевому для Украины вопросу, что заставило МВФ пойти на жесткое заявление, суть которого сводится к тому, что кошелек валютного фонда будет закрыт для Украины до тех пор, пока парламентарии не примут нужное решение.

«Мы глубоко обеспокоены событиями в Украине, которые могут убить достижения независимых институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)», - заявила глава МВФКристин Лагард.

Глава Украины Петр Порошенко в ответ попросил международных партнеров помощи в устранение недостатков законопроекта, однако порекомендовал при этом проявить деликатность и уважать суверенитет страны.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов так прокомментировал сложившуюся в парламенте патовую ситуацию:

«За два рабочих дня после каникул парламент не показал результативных голосований. Парламент даже не смог включить в повестку дня ни один из пяти законопроектов «О Высшем антикоррупционном суде», на создании которого настаивают зарубежные кредиторы Украины и отдельные политики. Им вторят лояльные лидеры общественных мнений и, конечно же, специальные активисты. А спор вокруг создания антикоррупционного суда только разгорается. Представители провластного большинства утверждают, что «президентский» законопроект об антикоррупционном суде соответствует рекомендациям Венецианской Комиссии, данным в октябре 2017-го года. С ними не согласны глава миссии Международного валютного фонда в Украине и региональный Директор Всемирного банка. Главный камень преткновения – необходимость создания суда и порядок назначения судей. А конкретнее – роль иностранных экспертов в отборе кандидатур судей. Президент в своем законопроекте предусмотрел ее как важную, но совещательную. То есть, не обязательную к применению. Зарубежные кредиторы требуют голос иностранных экспертов сделать определяющим. То есть, их мнение должно быть в этом случае обязательно к исполнению. Так же доноры Украины требуют учитывать мнение неправительственных организаций, вернуть в процедуру назначения общественников; сузить специальные требования к кандидатурам судей до трех основных – безупречной репутации, высоких профессиональных качеств и навыков, необходимых чтобы вести уголовное судопроизводство в делах, связанных с коррупцией. Также, глава миссии МВФ рекомендует прописать в тексте закона минимальную численность (50) судей Высшего антикоррупционного суда, и ограничить его предметную юрисдикцию уголовными производствами, подведомственными НАБУ и САП. Региональный директор Всемирного банка просит прописать в законе верхнюю границу численности судей Высшего антикоррупционного суда, а полномочие определять текущую численность судей оставить за самим судом».