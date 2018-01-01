Буря в Одессе

Сегодня, 18 января, Одесскую область «накрыл» обещанный синоптиками циклон. Ливень затопил улицы, а в области из-за снегопада обесточенными остаются 98 населенных пунктов.

В Одессе улицы фактически тонут. Город застыл в пробках. Автовокзалы стоят. Поезда приходят с опозданием.

Ливень продолжается уже часов 8.

В Одессе «утонули» улицы Приморская, Армейская, часть посёлка Котовского, район пляжа Аркадия, улица Балковская, Ришельевская. В центре Одессы – 9-ти бальные пробки.