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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Буря в Одессе

Категория: Первая полоса / Новости


Буря в Одессе

Сегодня, 18 января, Одесскую область «накрыл» обещанный синоптиками циклон. Ливень затопил улицы, а в области из-за снегопада обесточенными остаются 98 населенных пунктов.

В Одессе улицы фактически тонут. Город застыл в пробках. Автовокзалы стоят. Поезда приходят с опозданием.

Ливень продолжается уже часов 8.

В Одессе «утонули» улицы Приморская, Армейская, часть посёлка Котовского, район пляжа Аркадия, улица Балковская, Ришельевская. В центре Одессы – 9-ти бальные пробки.

Галерея

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Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
Буря в Одессе
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