Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господнего

Крещение Господне является одним из важнейших праздников для верующих христиан. В православной традиции Крещение отмечают 19 января и относят к двунадесятым праздникам – 12 важнейшим церковным праздникам, посвящённым событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этот день православные со всего мира вспоминают евангельское событие крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем. В момент совершения таинства крещения в реке Иордан святой дух сошёл на Иисуса Христа в облике голубя, а голос с небес назвал его Сыном Божьим. Отсюда и произошло второе название этого праздника – Богоявление, когда Господь Бог явился людям и возвестил о Своём Сыне. После обряда Крещения Иисус отправился в пустыню, где провёл 40 дней в строгом посту и неустанной молитве, готовясь нести важную миссию среди людей. Тогда же за ним последовали и его первые ученики - апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

Начиная с конца IV века, Крещение Господне стало отдельным праздником, который имеет много общего с Рождеством Христовым в богослужении и традициях.

На протяжении многих веков верующие христиане ежегодно отмечают Крещение Господне, а традиции этого праздника остались неизменными ещё с тех времён – праздничное богослужение в монастырях и храмах, освящение воды и омовение в крещенской купели.

Дорогие друзья, искренне поздравляю Вас с праздником Крещения Господнего! Пусть в этот прекрасный зимний день уйдут все тяготы и переживания, а в душе воцарятся радость, гармония и умиротворение! Пусть благодать Божия через окропление святой водой коснётся сердца каждого, укрепляя веру и добрые устремления! Крепкого здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.